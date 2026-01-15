Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kosárlabda, Román KupaA Bukaresti Rapiddal találkoznak az elődöntőben

2026. január 15., csütörtök, Sport

Február végén, semleges pályán rendezik a női kosárlabda Román Kupa 2025–2026-os idényének négyes döntőjét, ahol a címvédő Sepsi-SIC a Bukaresti Rapid csapatával méri össze erejét a fináléba jutásért. Mint ismert, tavaly Arad adott otthont a kupasorozat végjátékának, azt megelőzően pedig több éven át Sepsiszentgyörgy volt a házigazda.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Tegnap a Román Kosárlabda-szövetség bukaresti székházában határoztak a női kosárlabda Román Kupa négyes döntőjének helyszínéről és időpontjáról, valamint kisorsolták az elődöntők párosításait. Sokéves hagyománnyal szakítva a szakszövetség ezúttal nem valamelyik résztvevőnek ítélte oda a Final Four rendezési jogát, hanem semleges helyszínen bonyolítja le a tornát.

A kupasorozat 2025–2026-os kiírásának utolsó felvonását február 20-án és 21-én Máramarosszigeten szervezik. A kilencszeres győztes megyeszékhelyi Sepsi-SIC számára kedvezőtlenül alakult a sorsolás, hiszen a Zoran Mikeš által irányított zöld-fehéreknek a bajnokság legutóbbi, 13. fordulójában elszenvedett vereség után újra a Bukaresti Rapid együttesével kell megmérkőzniük. A másik ágon a tavalyi döntős Târgoviște a Nemzeti Liga jelenlegi éllovasával, az Aradi FCC alakulatával csap össze a fináléba jutásért. Az elődöntők február 20-án, pénteken lesznek, a döntőre másnap, február 21-én kerül sor.

Az elődöntők: Bukaresti Rapid–Sepsi-SIC, Târgoviște–Aradi FCC. (tibodi)

