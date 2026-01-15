Amennyiben a magyar férfi kézilabda-válogatott teljesíti célkitűzését a ma kezdődő Európa-bajnokságon, története során másodszor őrizheti meg helyét a legjobb nyolc között. Az idei lesz a 17. férfi kontinenstorna, és a 15., amelyen Magyarország is részt vesz. A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

A magyar gárda eddigi legjobb eredménye a 2024-ben elért ötödik helyezés volt Németországban, ahol további rekordokat is megdöntött: először zárt pozitív mérleggel és öt győzelemmel. Korábban csak egyszer fordult elő, hogy a magyar alakulat egymást követő két Európa-bajnokságon a legjobb nyolc között zárjon – 2012-ben és 2014-ben is nyolcadik lett –, ezt ismételheti meg most.

A dán–svéd–norvég közös rendezésű torna csoportkörében pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, jövő kedden pedig Izland lesz Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapatának ellenfele, a mérkőzések 21.30 órakor kezdődnek. Továbbjutás esetén a magyar válogatott Malmőben a D-csoport (Feröer-szigetek, Szlovénia, Svájc, Mon­tenegró), illetve az E-csoport (Svédország, Horvátország, Georgia, Hollandia) két-két továbbjutójával találkozik.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke úgy fogalmazott: a hivatalos célkitűzés az első nyolc hely valamelyikének megszerzése, az elvárás pedig az, hogy az együttes jusson tovább a csoportkörből, és utána a középdöntőben minél jobban szerepeljen. Hozzátette: remek lenne, ha a magyar gárda eljutna a döntő hétvégére, vagyis a legjobb hat közé.

A válogatottban már nem szerepel Lékai Máté, Ancsin Gábor és Mikler Roland, illetve a bokaműtét után lábadozó Krakovszki Zsolt és a november közepe óta térdsérüléssel küszködő Bánhidi Bence. Utóbbi 2014-ben mutatkozott be a nemzeti alakulatban, és ez az első világversenye, amelyet ki kell hagynia. Imre Bence hetekig sérüléssel küzdött, ezért kérdéses, mennyire lesz terhelhető és mennyi időt tölthet a pályán.

A 24 csapatos mezőnyben újonc ezúttal nincs, három olyan együttes viszont van – Horvátország, Franciaország és Spanyolország –, amelyik még soha nem hiányzott az Eb-ről. A csoportmeccseknek Kristianstad mellett Herning, Fornebu és Malmö, a középdöntő találkozóinak Herning és Malmö ad otthont, a döntő hétvégét pedig Herningben rendezik.