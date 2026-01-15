A magyar válogatott szerdán 21–6-ra legyőzte a máltai csapatot, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört a belgrádi férfi vízilabda-Európa-bajnokságon. Varga Zsolt együttese a középdöntőbe hat pontot visz magával, a folytatásban a címvédő és világbajnok spanyolokkal, a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel, valamint a hollandokkal találkozik.

A kapu előtt először az Európa-bajnokságon Vogel Soma tempózott, akinek még a rajt előtti utolsó edzésen kaptak bele a szemébe, ezért a szakvezetés nem kockáztatta a szereplését a Franciaország és Montenegró elleni meccseken. Az első negyedet támadásban elég rozsdásan kezdte a magyar alakulat, így a máltai gárda alig kétgólos hátrányban volt nyolc perc után (4–2).

A magyar csapat először a második felvonás elején került emberelőnybe – Varga Zsolt előzetesen bízott abban, hogy gyakorolhatják majd ezeket a helyzeteket –, amelyet Batizi Benedek értékesített. A túloldalon a rivális szakvezetője a mérkőzés korai szakaszában sem sajnálta kikérni az idejét egy fór előtt, tanítványai pedig szép gólt szereztek. A második magyar előny kimaradt, viszont Nagy Ákos már ak­cióból, a támadóidő lejártakor szépen pattintott a hálóba. A magyar együttes a játékrész végén belehúzott, így a nagyszünetben 11–4 állt az eredményjelzőn.

A fordulást követően ismét a negyed első felében bizonyult közel egyenrangú partnernek az ellenfél, amely többször is létszámfölényben támadhatott, és kétszer ki is használta a lehetőséget (16–6). A zárószakaszban bő két perccel a befejezés előtt született meg a huszadik magyar gól, illetve ezt az időszakot kapott találat nélkül sikerült lehoznia a nemzeti alakulatnak.