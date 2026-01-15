Segítik az önálló életvitelt

A fogyatékossággal élő felnőtteknek az intézményi ellátásból a közösségi életbe való átmenetét segítő intézkedéseket vezet be a kormány egy, a múlt év utolsó napján elfogadott sürgősségi rendelettel.
Az RMDSZ közleménye szerint két új pénzügyi támogatási formát vezetnek be. Az egyik a lakhatási támogatás, amelyet havi rendszerességgel folyósítanak és a közösségben való önálló életvitelhez szükséges kiadások fedezését szolgálja. A másik egy átmeneti támogatás, amelyet a bentlakásos intézményekből való kikerüléskor állapítanak meg és az alkalmazkodás megkönnyítését, a rendkívüli helyzetek kezelését hivatott támogatni.
Amint Derzsi Ákos munkaügyi államtitkár elmondta, a finanszírozás módját és összegét, a kifizetések szabályait, valamint a jogosultsági feltételeket kormányhatározatban fogják megszabni.
A rendelet egy új szociális szolgáltatástípust is bevezet: a közösségben nyújtott, önálló életvitelt segítő lakhatási szolgáltatást, amely személyre szabott támogatást biztosít a fogyatékossággal élő felnőttek számára, és tiszteletben tartja azt a jogukat, hogy maguk dönthessenek lakóhelyükről és életformájukról.
Az RMDSZ közleménye szerint az intézkedéscsomag rugalmasabb megoldásokat vezet be a települések közötti közlekedési kedvezmények terén is. A súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő személyek választhatnak az ingyenes közlekedés igénybevétele vagy olyan elektronikus utalvány között, amely az üzemanyag- vagy villamosenergia-költségek fedezésére használható. A támogatás éves összege súlyos fogyatékosság esetén legfeljebb 1500 lej, fokozott fogyatékosság esetén pedig 750 lej. (Agerpres)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.