Segítik az önálló életvitelt

A fogyatékossággal élő felnőtteknek az intézményi ellátásból a közösségi életbe való átmenetét segítő intézkedéseket vezet be a kormány egy, a múlt év utolsó napján elfogadott sürgősségi rendelettel.

Az RMDSZ közleménye szerint két új pénzügyi támogatási formát vezetnek be. Az egyik a lakhatási támogatás, amelyet havi rendszerességgel folyósítanak és a közösségben való önálló életvitelhez szükséges kiadások fedezését szolgálja. A másik egy átmeneti támogatás, amelyet a bentlakásos intézményekből való kikerüléskor állapítanak meg és az alkalmazkodás megkönnyítését, a rendkívüli helyzetek kezelését hivatott támogatni.

Amint Derzsi Ákos munkaügyi államtitkár elmondta, a finanszírozás módját és összegét, a kifizetések szabályait, valamint a jogosultsági feltételeket kormányhatározatban fogják megszabni.

A rendelet egy új szociális szolgáltatástípust is bevezet: a közösségben nyújtott, önálló életvitelt segítő lakhatási szolgáltatást, amely személyre szabott támogatást biztosít a fogyatékossággal élő felnőttek számára, és tiszteletben tartja azt a jogukat, hogy maguk dönthessenek lakóhelyükről és életformájukról.

Az RMDSZ közleménye szerint az intézkedéscsomag rugalmasabb megoldásokat vezet be a települések közötti közlekedési kedvezmények terén is. A súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő személyek választhatnak az ingyenes közlekedés igénybevétele vagy olyan elektronikus utalvány között, amely az üzemanyag- vagy villamosenergia-költségek fedezésére használható. A támogatás éves összege súlyos fogyatékosság esetén legfeljebb 1500 lej, fokozott fogyatékosság esetén pedig 750 lej. (Agerpres)