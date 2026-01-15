Csatlakoznak

A kormány december 11-én jóváhagyta a Romániának az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért (EASNIE) szervezethez való csatlakozásáról szóló memorandumot.

A dokumentum értelmében 2026-tól kezdődően Románia hivatalosan is az EASNIE tagjává válik, megerősítve elkötelezettségét a minden diák számára elérhető megbízható inkluzív oktatás iránt.

A szervezet támogatja a biztonságos, méltányos és megkülönböztetésmen­tes iskolai környezet megteremtését, a korai beavatkozást a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, a tanárok folyamatos képzését az inkluzív oktatás területén, az iskolai szegregáció elleni küzdelmet, a hozzáférést az európai forrásokhoz, eszközökhöz és szakértelemhez.

A csatlakozás kimondásakor még hivatalban lévő Daniel David oktatási miniszter Facebook-bejegyzésben közölte: 2026 elején elindítanak egy, az EU által finanszírozott nagy projektet, „amelynek célja a humánerőforrás képzése és speciális anyagok biztosítása, hogy a 2026–2027-es tanévtől kezdve több támogatást tudjunk nyújtani ezeknek a gyermekeknek”.

Az EASNIE az inkluzív oktatás fejlesztését támogató független európai szervezet, amelyhez eddig 31 állam csatlakozott. Románia részt fog venni az ügynökség stratégiai döntéseiben, hozzáférést kap az európai szakértői hálózatokhoz, és évente hozzájárul az EASNIE költségvetéséhez; a tagsági díjat kezdetben európai alapokból, majd az állami költségvetésből fedezi. (Agerpres–i.)

Az inkluzív oktatás lényege, hogy minden gyermek számára, függetlenül egyéni különbségeitől, képességeitől vagy hátrányaitól, biztosítsa a minőségi és egyenlő esélyű tanulást egy befogadó közösségben, azaz az iskola alkalmazkodik a diákhoz, nem fordítva, a sokszínűséget pedig lehetőségként kezeli a tanulás gazdagítására. Ez egy szemléletváltás, amely az egyéni szükségletekre személyre szabott válaszokat ad, elősegítve mindenki sikerét. (AI-alapú áttekintés)