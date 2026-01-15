Hozott jót és rosszat is az új kerettanterv

A román tannyelvű középiskolai osztályok számára tavaly jóváhagyott kerettantervhez igazított, a kisebbségi líceumi oktatást szabályozó kerettanterv január 8-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A beígért iskolai autonómiára – hogy a líceumok rugalmasabb, a tanulók igényeihez jobban igazodó tanterveket állíthatnak össze – egyik jogszabály sem nyújt lehetőséget, és miközben a heti óraszám csökkenése pozitív előrelépést jelent, a magyar oktatás tekintetében ez még inkább beszűkíti az iskola specifikumának megfelelő választható órakeretet.

Az oktatási törvény előírásához viszonyítva az új kerettantervek egy év késéssel, a 2026/2027-es tanévtől lépnek életbe az ősszel induló kilencedik osztályokkal kezdődően. A tavaly januárban közvitára bocsátott, a román tannyelvű középiskolai oktatást szabályozó kerettanterv júniusban készült el, az ehhez igazodó kisebbségi kerettantervet csak a múlt héten tették közzé. A két jogszabály megjelenése között Daniel David, a december utolsó hetében lemondott oktatási miniszter kísérleti programot hirdetett meg, miszerint a líceumok a jelenleginél rugalmasabb, a diákok igényeihez és az iskolák specifikumához jobban igazodó kerettanterveket próbálhatnak ki a IX–XII. osztályokban a 2026/2027-es tanévtől. A kilencvennégy jelentkezőből tizenegy magyar tannyelvű középiskola, köztük egyedüli háromszékiként a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium. Az utolsó lépéseket kellene megtenniük a jelentkező iskoláknak január 15-ig, miszerint valóban beneveznek a kísérleti programba, ezt jóvá kell hagynia az intézmény vezetőtanácsának és a szülői bizottságnak, de egy sor kérdés tisztázatlan, és nem kapnak rá biztos válaszokat, ezért egyelőre nem tudni, lesznek-e iskolai szintű kísérleti kerettantervek.

Ami biztos: az országosan egységes kerettanterveket, beleértve a kisebbségi oktatás egységes tervét, ősztől alkalmazni kell – ismertette lapunk megkeresésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő. Ezek tantárgyanként szabályozzák a heti óraszámot a különböző szakok számára, és megjelenik az új típusú, kizárólag líceumi szakoktatás kerettanterve is, amely oktatási forma lehetővé teszi, hogy a tanuló XI. osztály végén szakvizsgázzon és kilépjen a rendszerből mint szakmunkás.

Mi fér bele a magyar oktatás szabályzójába?

Erre a kérdésre kerestük a választ a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatójával és aligazgatójával. Incze Éva igazgató és helyettese, Erdőközi Enikő alaposan tanulmányozta a szóban forgó kerettantervet, és a diákok szempontjából a legfőbb erényének azt tartja, hogy csökkent a heti óraszám. Ez akár heti három-négy órát is jelenthet, mivel a heti óraszám nem haladhatja meg a harmincötöt, de nem is kell ezt feltétlenül elérnie. Ezt az ősszel induló kilencedik osztálytól felmenő rendszerben vezetik be, de csak részletes elemzés után tudják megmondani a szaktanárok, hogy a múlt pénteken közzétett kerettantervben a tananyagi kötelezettség (magyarán a leadandók mennyisége) igazodik-e a kisebb óraszámhoz – hangsúlyozták az iskolavezetők. Szerintük a magyar diákok esetében a személyre szabottabb, rugalmasabb óraelosztás kevésbé tud megvalósulni, mint a román tannyelvű oktatásban, mivel az adott óraszámba bele kell férnie a magyarórának is, ezáltal beszűkül az, amit opcionálisan választhatnak. A magyarórák száma továbbra is megegyezik a román tanórák számával, ez ellenben ezentúl tizenegyedikben és tizenkettedikben heti két órát jelent a reál osztályokban.

Kérdésünkre a Mikes-iskola igazgatói elmondták, a kétnyelvű osztályok létrehozására vonatkozóan a kisebbségi oktatás kerettanterve nem rendelkezik, az intenzív (idegen nyelv/informatika) osztályok működésére is homályos az útmutatás, de abban reménykednek, hogy a minisztérium pontosít ezen a téren, és meghirdethetik a jelenleg is működő intenzív angol osztályt a reál szakon és a kétnyelvű angol osztályt a humán szakon. Előbbi magasabb óraszámot jelent angolból, utóbbi feltételezi a magas angol óraszámot és egy tantárgy (történelem vagy földrajz) oktatását angol nyelven.

Minden bizonnyal a Mikes Kelemen Elméleti Líceumhoz hasonlóan a többi háromszéki középiskola is szeretne nagyobb autonómiát tantervi vonatkozásban, ahogy Incze Éva és Erdőközi Enikő fogalmazott, ha lehetőségük lenne önálló tantervi csomagot összeállítani, megtennék, de úgy, hogy ez biztosítsa a diákok legjobb felkészítését az érettségire. És ennek a lépésnek most lenne ideje, mivel a szeptemberben kilencediket kezdő tanulók lesznek az elsők, akik az új típusú érettségi szerint vizsgáznak, részint megváltoztatott vizsgatárgyak alapján és az új kerettantervhez igazodó követelmények szerint.