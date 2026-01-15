Így alakulnak a helyi adók Lemhényben

A 2026-os év adóváltozásai kapcsán a lemhényi községházát is felkerestük. Bár az országos jogszabályi környezet jelentős módosításokat hozott, Lemhény­ben a törvény által előírt legkisebb emelést alkalmazták, ami a városokhoz hasonlóan jelentősen nőtt, az az épület- és földadó.

Lukács Róbert, Lemhény községmenedzsere szerint a helyi tanács a törvényi előírásokat követve hozta meg a 2026-os adóhatározatokat. Jó hír az adófizetők számára, hogy általános adóemelés nem történt, és továbbra is érvényben marad a 10 százalékos kedvezmény azok számára, akik március 31-ig egy összegben befizetik az adót.

A járműadók terén árnyaltabb a kép. Az új rendszer károsanyag-kibocsátási szabványok mentén is differenciál, így egyes – környezetszennyezőbb – járművek esetében emelkedés tapasztalható, míg a kedvezőbb károsanyag-kibocsátási szabvány alá eső autóknál csökkenés is előfordulhat, még akkor is, ha a hengerűrtartalom nagy. Példaként elhangzott, hogy egy Euro 5-ös, már luxuskategóriának számító BMW X5 esetében az adóteher akár 900 lejjel is kevesebb lehet, mint korábban. Az eléggé gyakori, 1600 és 2000 köbcentis autók esetében Euro 4 besorolás esetén a 200 köbcentikénti szorzó 28,5 lej, vagyis egy 1,6 literes gépkocsi után 228 lejt kell fizetni, míg Euro 5 besorolás esetén a szorzó 26,7, vagyis a gépkocsi évi adója 213,6 lej.

Jelentős növekedés ugyanakkor a telek-, szántó- és erdőadóknál várható. Ezeknél az adónemeknél akár 75–100 százalékos emelkedés is előfordulhat, bár a pontos összegeket még nem látják, mivel az adónyilvántartó rendszer frissítése folyamatban van, ezt egy külsős cég végzi. A mezőgazdasági, sárga rendszámos járművek esetében viszont csökkenésről számolt be a községmenedzser, ami könnyebbséget jelenthet a gazdák számára.