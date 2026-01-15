A gyalogosok biztonságáért

A téli időszak sajátos közlekedési kockázatai – a csökkent látási viszonyok, a csúszós járdák és úttestek – különösen veszélyeztetik a gyalogosokat. Ennek kapcsán a Kovászna megyei rendőrség január 12–18. között megelőző és ellen­őrző akciókat szervez Háromszék-szerte.

Az egyhetes akció célja a gyalogosokat érintő súlyos közúti balesetek megelőzése – olvasható a Kovászna megyei rendőrség közleményében. A rendőrök fokozottan jelen lesznek azokon a helyszíneken, ahol nagy a gyalogosforgalom – gyalogátkelőknél, kereszteződésekben, iskolák, piacok, illetve tömegközlekedési megállók környékén. Ellenőrzik, hogy a járművezetők betartják-e az elsőbbségadás szabályait, ugyanakkor figyelik a gyalogosok közlekedési magatartását is, különös tekintettel a szabályos átkelésre.

Az ellenőrzések mellett a rend­őrök egész héten tájékoztató és nevelő jellegű tevékenységeket is folytatnak mind az autósok, mind a gyalogosok körében, hangsúlyozva: a közlekedési szabályok betartása kulcsfontosságú a balesetek megelőzésében. A rendőrség arra inti a gépjárművezetőket, hogy adjanak elsőbbséget a szabályosan közlekedő gyalogosoknak, a gyalogátkelők közelében csökkentsék a sebességet, és tartsanak nagyobb követési távolságot, és ha rosszak a látási viszonyok – ködben, havazáskor, esőben vagy sötétben –, fokozott figyelemmel vezessenek, különösen forgalmas helyeken.

A gyalogosoknak azt ajánlják: csak kijelölt és jelzéssel ellátott átkelőn haladjanak át az úttesten, és tartsák be a jelzőlámpák utasításait, s mielőtt lelépnek az úttestre, mindig nézzenek körül mindkét irányba, lehetőség szerint viseljenek világos színű vagy fényvisszaverő elemekkel ellátott ruházatot, főként sötétben, ne rohanjanak át az úton, és ne használjanak mobiltelefont átkelés közben. A rendőrség hangsúlyozza: a közlekedés biztonsága közös felelősség, körültekintő magatartással és a szabályok betartásával mindannyian hozzájárulhatunk a balesetek számának csökkentéséhez és emberéletek megmentéséhez. (sz.)