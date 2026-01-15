Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kovászna Megyei Vöröskereszt Tejtermékeket adnak rászorulóknak

2026. január 15., csütörtök, Közélet

A tavaly júliustól működő megállapodás alapján a sepsiszentgyörgyi Covalact Tejtermékgyár időnként átad egy bizonyos mennyiségű, közeli lejáratú (öt-hét nap) tejterméket a Kovászna Megyei Vöröskeresztnek, amelyet a szervezet rászoruló családoknak juttat el. Hétfőn Kilyénben és Szépmezőn hatvan család kapott a cég adományából.

  • Hétfőn Kilyénben kaptak ingyenes tejtermékeket a rászorulók. Fotó: Kovászna Megyei Vöröskereszt
Nem kis szervezést igényel a tejtermékek eljuttatása a rászorulókhoz, de a Vöröskereszt szerint megéri, mert akik kapják, nem tudják ezeket rendszeresen megvásárolni, többen egyáltalán nem engedhetik meg maguknak, hogy tejterméket vásároljanak. A joghurt, a kefír, savanyútej, tejföl nem olcsó, ezekre az idősek és a rászoruló sokgyermekes családok ritkán költenek, nekik nagyon jól jön az ilyen segítség – mondta lapunk megkeresésére a megyei Vöröskereszt önkéntes vezetője. Opra Szende szerint nemcsak egészséges táplálékot visznek az érintettekhez, hanem arra is ráirányítják a figyelmüket, hogy aki nem tud eljönni az adott településen kijelölt helyre a meghirdetett időpontban a tejtermékért, annak segítsenek, vigyék el neki. Úgy véli, ezáltal a közösségi összefogást is erősítik.

Tavaly júliustól decemberig tizenkét háromszéki településen nyolcvanhét családnak, összesen 261 személynek juttatott el a Kovászna Megyei Vöröskereszt a Covalact felajánlásából származó ingyenes termékeket.

Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-15 08:00
2026-01-15: Közélet - :

