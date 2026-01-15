Közel kétszázötven, újszülöttekkel gyarapodó háromszéki család részesült 2025-ben támogatásban az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által indítványozott Babakelengye program révén. A kisgyermekes családokat segítő kezdeményezés mögé huszonhárom önkormányzat sorakozott fel, és a vonatkozó határozatok elfogadásával lehetővé vált, hogy már a születéstől szervezetten támogathassák a fiatalokat.

Babakelengye program eredményeit ismertetve a kezdeményezők emlékeztetnek, Mikóújfalu és Kovászna úttörő szerepet játszott a családtámogatásban, ott már korábban is elérhető volt hasonló önkormányzati hozzájárulás. A múlt év folyamán további huszonegy önkormányzat csatlakozott a nőszervezet javaslatához, így immár Zágonban, Kézdiszentkereszten, Baróton, Szentkatolnán, Uzonban, Sepsibükszádon, Csernátonban, Lemhényben, Málnáson, Vargyason, Kommandón, Gidófalván, Zabolán, Maksán, Esztelneken, Dálnokon, Kézdialmáson, Kökösben, Rétyen, Barátoson, valamint Nagyajtán is igényelhető az 1000–2000 lej értékű, ajándékcsomag vagy vásárlási utalvány formájában rendelkezésre álló támogatás.

Ájgel Ágnes, a program irányítója közölte: a háromszéki nőszervezet, Erdélyben egyedülálló módon, szervezetten, a helyi önkormányzatok számára előre kidolgozott szakmai és adminisztratív csomaggal kereste meg a települések vezetőit. Úgy vélte, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a program sok helyen kedvező fogadtatásra talált.

A megyei önkormányzat elnöke, Tamás Sándor kifejtette, a megyei tanács több mint tíz olyan családbarát programot működtet, amelyek a vidéki élet minőségét emelik, a Babakelengye program pedig már közvetlen a megszületéskor támogatást jelent. „Ez a program nem ajándék, hanem felelősségvállalás. Azt üzeni: Háromszéken a gyermek érkezése a családok boldogsága mellett közösségi öröm és egyben közös feladat is” – jelentette ki.

Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke, Domokos-Fejér Melinda úgy véli, a támogatáson túl a Babakelengye program üzenete, hogy a térség számára fontosak a fiatal családok, a megszületendő gyermekek, akik erősítik a közösségünket, ezért kötelességünk már az első pillanattól melléjük állni. Az eddig csatlakozott önkormányzatoknál 2026-ban is folytatódik a Babakelengye program, és várhatóan újabb községek vállalják fel a családtámogatás ezen formáját – tette hozzá.