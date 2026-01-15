Előadás a gombákról
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban ma 18 órától A kései laskagomba és társai címmel Farkas János tart vetített képes kiselőadást, majd a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi gombás évbúcsúztatójának képes és filmes bemutatása tekinthető meg. Film: Simon József, képek: Petrovits Győző.
A román kultúra napja
Január 15. a román kultúra ünnepe, amikor a művészetek találkozása különleges párbeszédet teremt a közönséggel. E jeles alkalomból az Árkosi Kulturális Központ a Kovászna Megyei Művelődési Központtal együttműködésben – a Kulturális Minisztérium és Kovászna Megye Tanácsának támogatásával – ma 18.30-tól egy zenei és képzőművészeti estre hívja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi Zeneházba (Olt utca 6.). Az est során bemutatásra kerül Ana Maria Panaitescu Angyalszárnyak című képzőművészeti kiállítása, majd ezt követi a NaunART vonósnégyes kamarazene-koncertje, amely a román zenei hagyomány inspirálta műveket és egyedi feldolgozásokat szólaltat meg. A zene és a képzőművészet találkozása egy bensőséges, elmélyülésre hívó élményt kínál mindazoknak, akik megtisztelik a jelenlétükkel. A belépés díjtalan.
Színház
UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma, a román kultúra napja alkalmából 19 órától stúdió-előadásként a Vigadó nagytermében Alexandru Popa A boldogság titka című darabját játssza, rendező: Tóth Árpád. Jegyek kaphatók a Vigadó jegypénztárában és az in-time.hu oldalon.
EMLÉKEST KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓVAL. Gajzágó Zsuzsa színésznő Valóság nagybátyám című Cseh Tamás-emlékestjének január 16-ai előadása után közönségtalálkozóra kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár Gajzágó Zsuzsa és Szőcs Botond zongorista. Az előadás 19 órától kezdődik a kamarateremben, a közönségtalálkozót ugyanott tartják a másfél órás előadás után.
M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház január 17-én, szombaton és 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Dirty Dancing című előadását játssza, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.
A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja a szörcsei kultúrotthonban január 18-án, vasárnap 18 órától bemutatja Páskándi Géza Egy ember, aki megunta a bőrét című komédiáját. Rendező: Molnár János, a rendező munkatársa: Molnár Júlia.
Bábszínház
CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház januári szabadelőadásai a stúdióteremben: 17-én, szombaton 11 órától és 22-én, csütörtökön 18 órától (a magyar kultúra napja alkalmából) Csodaszarvas (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.
Szerelmes táncfilm Sepsiszentgyörgyön
Magyar menyegző – Káel Csaba és Lajos Tamás szerelmes táncfilmjének közönségtalálkozóval egybekötött székelyföldi bemutatójára kerül sor Sepsiszentgyörgyön január 18-án, vasárnap 19 órától a Tamási Áron Színházban. A magyar kultúra napjához kapcsolódva indul el a Magyar menyegző székelyföldi vetítéssorozata a Vándormozi szervezésében, amelyen az alkotók és a főszereplők is részt vesznek. A belépőjegy ára egységesen 50 lej, kapható a Tamási Áron Színház jegypénztárában vagy online az avandormozi.ro oldalon. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
Hitvilág
ÖKUMENIKUS IMATIZED. Sepsiszentgyörgyön január 16–25. között zajlik az ökumenikus imatized naponta 18 órától az „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is.” (Ef. 4,4) szentírási idézettel. Január 16-án, pénteken az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban Bancea Mátyás Dániel református lelkész, 17-én, szombaton a szemerjai református templomban Márkus András római katolikus plébános, 18-án, vasárnap az unitárius templomban Sánta Pál római katolikus plébános szolgál.
Irodalomterápiás foglalkozás
Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház melléktermében ma 17.30-tól Gál Judit magyartanár, irodalomterapeuta A testem és Én (vállalható terheim) címmel irodalomterápiás foglalkozást tart legkevesebb öt, legtöbb tíz személynek. A résztvevőkkel együtt keresik a válaszokat ilyen kérdésekre, mint: Fel tudom-e mérni, hogy mekkora a testem teherbírása? Odafigyelek-e a testem „hangjára”? Szánok-e elég időt, figyelmet az öngondoskodásra? Mennyire fontos szerepet játszik ez az életemben? A válaszadásban segíteni fog a szépirodalom, Fodor Ákos haikui és Szabó T. Anna gondolatai. A részvétel adományalapú, az ajánlott összeg alsó határa 20 lej. Elérhetőség: a 0740 009 120-as telefonon, a daroczijutka@yahoo.com e-mail-címen vagy Messengeren.
Kassai Lajos lovas íjász előadása
Lovas íjászat, hagyomány, modernitás címmel tart előadást január 16-án, pénteken 19 órától Kassai Lajos Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az előadó a modern kori lovas íjászat alapítója, világszerte elismert mester. Tudását és módszerét ma már a világ 18 országában oktatják. Jegyek az in-time.hu oldalon kaphatóak.
Mozi
SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16.15-től SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 18 órától A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma), 18.30-tól Legénybúcsú (magyar vígjáték), 20.30-tól Nincs más választás (román feliratos), 20.45-től Magánélet (román feliratos).
KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Központban január 16-án, pénteken 19 órától a Szente Vajk rendezte Legénybúcsú című filmet vetítik. A jegy ára 25 lej, helyfoglalás az érkezés sorrendjében.
Röviden
SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15–17 óráig kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.
TÚRA. Az EKE háromszéki osztálya január 17-én, szombaton szalonnasütéssel egybekötött sétatúrát rendez a következő útvonalon: stadioni buszmegálló – Őrkő – Ezeréves erdő – Bíróné pusztája – Honvéd-kút – Csiklon-patak – Dombos-erdő – Tetves-kút – Kölcze-puszta (szalonnasütés) – Pap kútja – stadion. A túra hossza 9 kilométer, szintkülönbség 185 m. Indulás 9 órakor a stadion előtti buszmegállóból. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574).
HAGYOMÁNYOS ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA KOVÁSZNÁN. Kovászna Város Polgármesteri Hivatala szervezésében, a Kovászna Városi Művelődési Ház partnerségével január 18-án, vasárnap 9 órától kerül megrendezésre a hagyományos és helyi termékek vására Kovászna városközpontjában, a Sétatéren, a Városi Művelődési Ház mellett. Helyi kézművesek és hagyományos termelők jelentkezhetnek Opra-Debreczi Zsombor programfelelősnél a 0757 075 829-es telefonszámon.
LAKOSSÁGI FÓRUM. A Székely Nemzeti Tanács január 21-én, szerdán 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében lakossági fórumot szervez Székelyföld autonómiájának jövőjéről. Minden érdeklődőt várnak.
Ügyelet
Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja gyógyszertár (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0752 168 734) tart nyitva.
