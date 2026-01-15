Az Európai Parlament (EP) Patrióta frakciója bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője tegnap Brüsszelben.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: áll a bál a Mercosur-megállapodás miatt, mivel az megnyitná az uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt. Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná – hívta fel a figyelmet. A Patrióta EP-frakció többek között ezért nyújt be ellene bizalmatlansági indítványt – tájékoztatott. Elmondta, a bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik.

Dömötör Csaba elmondta, a Mercosur-országok esetében a világ legnagyobb agrárexportőreiről van szó, 22 milliárd eurónyi Dél-Amerikából származó import áll szemben 3–4 milliárd eurónyi uniós kivitellel. Ez az olló a megállapodással csak tovább nyílhat – jegyezte meg.

Az EP-képviselő kiemelte, magyar szempontból a baromfi, a méz és az etanol ágazatok a leginkább kitettek a megállapodás káros következményeinek. Súlyosbító körülménynek nevezte, hogy a dél-amerikai termelőkre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú környezetvédelmi szabályok, melyek az európai termelőkre és gazdákra. Az EU-n kívüli termelők ráadásul számos olyan vegyi anyagot használnak, olyan eljárást alkalmaznak, amelyek az EU-ban tiltottak egészségkárosító jellegük miatt. További súlyosbító körülményként említette azt is, hogy a piacnyitással egy időben az Európai Bizottság 20 százalékkal akarja csökkenteni az agrártámogatásokat az új uniós hosszú távú költségvetésben.

Az innen elvett összeget belerakják a háborús kasszába. Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy Belgiumban, Olaszországban, Lengyelországban is tüntetnek a gazdák, Párizsban is tüntetés zajlik, és jövő héten, az EP strasbourgi plenáris ülése idejére is nagy gazdatüntetést szerveznek – fogalmazott.