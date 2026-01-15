Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ursula von der Leyen ellenBizalmatlansági indítványt nyújtanak be

2026. január 15., csütörtök, Világfigyelő

Az Európai Parlament (EP) Patrióta frakciója bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője tegnap Brüsszelben.

  • Ursula von der Leyen. Fotó: Facebook / European Commission
    Ursula von der Leyen. Fotó: Facebook / European Commission

Dömötör Csaba hangsúlyozta: áll a bál a Mercosur-megállapodás miatt, mivel az megnyitná az uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt. Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná – hívta fel a figyelmet. A Patrióta EP-frakció többek között ezért nyújt be ellene bizalmatlansági indítványt – tájékoztatott. Elmondta, a bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik.

Dömötör Csaba elmondta, a Mercosur-országok esetében a világ legnagyobb agrárexportőreiről van szó, 22 milliárd eurónyi Dél-Amerikából származó import áll szemben 3–4 milliárd eurónyi uniós kivitellel. Ez az olló a megállapodással csak tovább nyílhat – jegyezte meg.

Az EP-képviselő kiemelte, magyar szempontból a baromfi, a méz és az etanol ágazatok a leginkább kitettek a megállapodás káros következményeinek. Súlyosbító körülménynek nevezte, hogy a dél-amerikai termelőkre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú környezetvédelmi szabályok, melyek az európai termelőkre és gazdákra. Az EU-n kívüli termelők ráadásul számos olyan vegyi anyagot használnak, olyan eljárást alkalmaznak, amelyek az EU-ban tiltottak egészségkárosító jellegük miatt. További súlyosbító körülményként említette azt is, hogy a piacnyitással egy időben az Európai Bizottság 20 százalékkal akarja csökkenteni az agrártámogatásokat az új uniós hosszú távú költségvetésben.

Az innen elvett összeget belerakják a háborús kasszába. Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy Belgiumban, Olaszországban, Lengyelországban is tüntetnek a gazdák, Párizsban is tüntetés zajlik, és jövő héten, az EP strasbourgi plenáris ülése idejére is nagy gazdatüntetést szerveznek – fogalmazott.

