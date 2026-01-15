Az áram drágult a legjobban

Tavaly decemberben a kávé és a kakaó 24,67 százalékkal, a friss gyümölcs 15,19 százalékkal drágult 2024 decemberéhez képest, miközben a burgonya, illetve a bab és egyéb hüvelyesek ára 11, illetve 4,14 százalékkal csökkent. Havi összevetésben decemberben a legnagyobb mértékben a kávé (3,16 százalék) és a friss gyümölcs (1,72) drágult. A déligyümölcsök ára 4,67 százalékkal, a babé és egyéb hüvelyeseké 1,26 százalékkal mérséklődött. A nem élelmiszertermékek közül a villamos energia 60,91 százalékkal drágult, a hőenergia 18,8, a könyvek, újságok és folyóiratok ára pedig 10,16 százalékkal volt magasabb 2025 decemberében 2024 decemberéhez viszonyítva. Éves viszonylatban árcsökkenést nem jegyeztek. Havi összevetésben a földgáz (2,09 százalék) és a hűtőszekrények, fagyasztók (1,22) áremelkedése volt a legnagyobb, míg az üzemanyag, a villamos energia ára 1,29, illetve 0,01 százalékkal csökkent. Az éves infláció a novemberi 9,76 százalékról decemberben 9,69 százalékra csökkent.

A villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben – közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.