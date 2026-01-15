Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Az áram drágult a legjobban

2026. január 15., csütörtök, Belföld

A villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben – közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Tavaly decemberben a kávé és a kakaó 24,67 százalékkal, a friss gyümölcs 15,19 százalékkal drágult 2024 decemberéhez képest, miközben a burgonya, illetve a bab és egyéb hüvelyesek ára 11, illetve 4,14 százalékkal csökkent. Havi összevetésben decemberben a legnagyobb mértékben a kávé (3,16 százalék) és a friss gyümölcs (1,72) drágult. A déligyümölcsök ára 4,67 százalékkal, a babé és egyéb hüvelyeseké 1,26 százalékkal mérséklődött. A nem élelmiszertermékek közül a villamos energia 60,91 százalékkal drágult, a hőenergia 18,8, a könyvek, újságok és folyóiratok ára pedig 10,16 százalékkal volt magasabb 2025 decemberében 2024 decemberéhez viszonyítva. Éves viszonylatban árcsökkenést nem jegyeztek. Havi összevetésben a földgáz (2,09 százalék) és a hűtőszekrények, fagyasztók (1,22) áremelkedése volt a legnagyobb, míg az üzemanyag, a villamos energia ára 1,29, illetve 0,01 százalékkal csökkent. Az éves infláció a novemberi 9,76 százalékról decemberben 9,69 százalékra csökkent.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-15 08:00 Cikk megjelenítése: 180 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 946
szavazógép
2026-01-15: Világfigyelő - :

Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be (Ursula von der Leyen ellen)

Az Európai Parlament (EP) Patrióta frakciója bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője tegnap Brüsszelben.
2026-01-15: Belföld - :

Robbanás a rendőrségen

Három Temes megyei rendőr megsérült tegnap reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.
rel="noreferrer"