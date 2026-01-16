Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kézilabda, A-divízióSzékely rangadóval indítja az évet a Sepsi-SIC

2026. január 16., péntek, Sport

Négy hét szünet után a hétvégén folytatódik a női másod­osztályú kézilabda-bajnokság. A B-csoport második helyén telelő Sepsi-SIC hazai környezetben játssza az idei első mérkőzését. Az A-divízió tizedik fordulójában a Carmen Cartaș irányította sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 13 órától a táblázatban hatodik Hargita KK együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

A pontvadászat alapszakaszából még öt forduló van hátra: a háromszéki alakulat vasárnap saját közönsége előtt a táblázatban hatodik Hargita KK ellen lép pályára, január 29-én a CS Județean Prahova vendégeként játszik, február 1-jén a sereghajtó Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ érkezik Sepsiszentgyörgyre, majd a zöld-fehér mezesek február 8-án a CSM Roman otthonában küzdenek a pontokért, február 15-én pedig a Fogarasi VSK látogat a Szabó Kati Sportcsarnokba. A női másodosztályú kézilabda-bajnokságban legutóbb tavaly októberben rendeztek székely rangadót, akkor a kiválóan teljesítő Sepsi-SIC 30–26 arányban diadalmaskodott a Hargita KK felett a székelyudvarhelyi sportcsarnokban. Az előző idényben szintén kétszer néztek farkasszemet, akkor mindkét összecsapás a sepsiszentgyörgyi gárda sikerével végződött, Carmen Cartaș tanítványai hazai pályán (38–26), valamint idegenben (20–30) is magabiztosan igazolták a papírformát.

„Visszatérünk a téli szünet után, az alapszakaszban hátralévő mérkőzéseken továbbra is az a célunk, hogy felsőházi rájátszásba jutást jelentő helyen végezzünk. A Székelyudvarhely elleni találkozó nehéznek ígérkezik, az odavágóban sem volt könnyű feladatunk, viszont ezúttal is mindent megteszünk a győzelemért. Denisa Pavel – aki 15 éves kora óta csapatunk meghatározó játékosa – a klubváltás mellett döntött, a folytatásban a csoport éllovasa, a Jászvásári CSM mezét ölti magára. Nem elleneztük ezt a döntést, mivel úgy érezte, az új együttesével nagyobb esélye van az élvonalba jutásra, illetve a karrierjében is előrelépés. Az átigazolás a napokban lezárult, januárban pedig találnunk kell a helyére egy kézilabdázót, aki legalább a nyárig segíthet nekünk, mivel a keretünk nem túl népes, ugyanakkor rendkívül sűrű program vár ránk. Remélem, megtaláljuk a megfelelő személyt és bekerülünk a playoffba” – fogalmazott Carmen Cartaș.

A 10. forduló programja: Jászvásári CSM–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ (szombat, 16 óra), Sepsi-SIC–Hargita KK (vasárnap, 13 óra), CSM Roman–Fogarasi VSK (vasárnap, 14 óra), CS Județean Prahova–CS Știin­ța Bacău (vasárnap, 16.30 óra). (miska)

Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-16 08:00
Újfent legyőznék a kolozsvári csapatot (Női kosárlabda, Nemzeti Liga)

A Bukarestben elszenvedett vereség után ismét hazai környezetben lép pályára a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely a női kosárlabda Nemzeti Liga 14. fordulójának szombati játéknapján a Kolozsvári U csapatát fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban.
