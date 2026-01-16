Négy hét szünet után a hétvégén folytatódik a női másodosztályú kézilabda-bajnokság. A B-csoport második helyén telelő Sepsi-SIC hazai környezetben játssza az idei első mérkőzését. Az A-divízió tizedik fordulójában a Carmen Cartaș irányította sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 13 órától a táblázatban hatodik Hargita KK együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban.
A pontvadászat alapszakaszából még öt forduló van hátra: a háromszéki alakulat vasárnap saját közönsége előtt a táblázatban hatodik Hargita KK ellen lép pályára, január 29-én a CS Județean Prahova vendégeként játszik, február 1-jén a sereghajtó Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ érkezik Sepsiszentgyörgyre, majd a zöld-fehér mezesek február 8-án a CSM Roman otthonában küzdenek a pontokért, február 15-én pedig a Fogarasi VSK látogat a Szabó Kati Sportcsarnokba. A női másodosztályú kézilabda-bajnokságban legutóbb tavaly októberben rendeztek székely rangadót, akkor a kiválóan teljesítő Sepsi-SIC 30–26 arányban diadalmaskodott a Hargita KK felett a székelyudvarhelyi sportcsarnokban. Az előző idényben szintén kétszer néztek farkasszemet, akkor mindkét összecsapás a sepsiszentgyörgyi gárda sikerével végződött, Carmen Cartaș tanítványai hazai pályán (38–26), valamint idegenben (20–30) is magabiztosan igazolták a papírformát.
„Visszatérünk a téli szünet után, az alapszakaszban hátralévő mérkőzéseken továbbra is az a célunk, hogy felsőházi rájátszásba jutást jelentő helyen végezzünk. A Székelyudvarhely elleni találkozó nehéznek ígérkezik, az odavágóban sem volt könnyű feladatunk, viszont ezúttal is mindent megteszünk a győzelemért. Denisa Pavel – aki 15 éves kora óta csapatunk meghatározó játékosa – a klubváltás mellett döntött, a folytatásban a csoport éllovasa, a Jászvásári CSM mezét ölti magára. Nem elleneztük ezt a döntést, mivel úgy érezte, az új együttesével nagyobb esélye van az élvonalba jutásra, illetve a karrierjében is előrelépés. Az átigazolás a napokban lezárult, januárban pedig találnunk kell a helyére egy kézilabdázót, aki legalább a nyárig segíthet nekünk, mivel a keretünk nem túl népes, ugyanakkor rendkívül sűrű program vár ránk. Remélem, megtaláljuk a megfelelő személyt és bekerülünk a playoffba” – fogalmazott Carmen Cartaș.
A 10. forduló programja: Jászvásári CSM–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ (szombat, 16 óra), Sepsi-SIC–Hargita KK (vasárnap, 13 óra), CSM Roman–Fogarasi VSK (vasárnap, 14 óra), CS Județean Prahova–CS Știința Bacău (vasárnap, 16.30 óra). (miska)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.