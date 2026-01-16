A Bukarestben elszenvedett vereség után ismét hazai környezetben lép pályára a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely a női kosárlabda Nemzeti Liga 14. fordulójának szombati játéknapján a Kolozsvári U csapatát fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. A 19 órakor kezdődő találkozón Gabriel Deliu, Helmut Piess és Diana Bucerzan fújja a sípot.

Összességében a negyvenhatodik, a mostani idényben a negyedik egymás elleni mérkőzésére készül a Sepsi-SIC és a Kolozsvári U. A két csapat holnap este a női kosárlabda Nemzeti Liga soros fordulójában ismét a Szabó Kati Sportcsarnokban találkozik. A 19 órakor rajtoló párharcot a bajnoki címvédő zöld-fehérek a tabella negyedik helyéről várják, míg a kincses városi egyetemisták harmadik helyezettként érkeznek Sepsiszentgyörgyre.

A felek legutóbb a Román Kupa negyeddöntőjében néztek farkasszemet, az egy hónapja a megyeszékhelyen lejátszott két meccsen Zoran Mikeš lányai előbb 108–76, majd 102–73 arányban diadalmaskodtak a háromszéki Bara-Németh Beátát is foglalkoztató kolozsvári alakulat felett. Ezt megelőzően a pontvadászat 5. körében is megmérkőztek az együttesek, az idegenbeli találkozót a mieink 95–66-ra nyerték meg. A Sepsi-SIC vereséggel hangolt a szombati összecsapásra, egy hete 74–62-re kikapott a Bukaresti Rapid otthonában, az U viszont a Temesvári Poli elleni 94–39 arányú diadallal zárta az előző fordulót. A hazai bajnokságban a háromszéki gárda mostanig 8 sikert és 2 kudarcot könyvelt el, a tizenkét lejátszott bajnokinál járó Szamos-partiak pedig 8 győzelemnél és 4 fiaskónál tartanak.

Együttesünk rossz előjellel várja a hétvégi párharcát, hiszen kiderült, hogy a csapatkapitány, Gereben Lívia – aki már a fővárosban sem volt a zöld-fehérek kispadján – fáradásos törés miatt heteket kénytelen kihagyni. (t)