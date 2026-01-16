Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kerékpáros triálElismerték Orbán-Barra Gábor rekordját

2026. január 16., péntek, Sport

A vártnál hosszabb idő után, de a héten végre hivatalossá vált: elismerték Orbán-Barra Gábor hátsó keréken ugrálásban felállított világrekordját. A sepsiszentgyörgyi triálkerékpáros tavaly augusztus 7-én a SIC Feszt színpadán 600 egymást követő ugrással írt történelmet azzal, hogy megdöntötte saját 2016-os csúcsát. A nyolcszoros román bajnok ezzel immár negyedszer is világrekordernek mondhatja magát.

    Fotó: Facebook / Orban-Barra Gabor / Hegeshow

Hónapokkal ezelőtt arról adtunk hírt, hogy a sepsiszentgyörgyi Orbán-Barra Gábor 567 ugrással megdöntötte korábbi csúcsát (561 pattogás), ám a videofelvételek újraelemzése felülírta a teljesítményt, és kiderült, hogy kerékpárosunk akkor összesen 600 alkalommal ugrott bringája hátsó kerekén. A Guinness World Records a napokban az új eredményt ismerte el, és a nyolcszoros országos bajnok immáron négyszeres világrekorder is.

„Örülök annak, hogy ez is megvan, hiszen az elismerés ez alkalommal nem volt zökkenőmentes. Amíg valaki meg nem dönti, nincs értelme saját magammal versenyezni, így idénre két másik Guinness-rekord megdöntését tűztem ki célul. Keresem azt a helyszínt, azt a fesztivált, ahol lebonyolíthatnám újabb rekord­kísérleteimet. Addig is bízom abban, hogy elkészül Sepsiszentgyörgyön a régóta várt triálpálya, ahol gyerekeket edzenék és megszervezném a kerékpáros triál országos bajnokságot. Emellett készülök a sportág idei világbajnokságára, amelyet újfent a szaúd-arábiai Rijádban tartanak meg” – nyilatkozta Orbán-Barra Gábor. (tibodi)

