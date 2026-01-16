Kós Hubert a harmadik helyen végzett a férfiak versenyében az Európai Úszószövetség szavazásán, amelyet a 21 éves David Popovici nyert a voksok 37,94 százalékával. A második a francia klasszis, a 2024-ben győztes, 23 éves Léon Marchand lett 31,52 százalékkal.

A 200 méter hát olimpiai és világbajnoka – aki a magyar sportújságírók voksolásán 2024 után ismét elnyerte az Év sportolója címet – a szövetség tájékoztatása szerint a szavazatok 16,57 százalékát gyűjtötte be. A szingapúri világbajnokságon a 22 éves versenyző a 200 méter hát megnyerése mellett bronzérmes volt 200 vegyesen, az őszi rövidpályás világkupa-sorozatban pedig mindhárom állomáson megnyerte a hátúszó számokat, illetve 100 és 200 méteren egyaránt világcsúcsot ért el.

A nők között Fábián Bettina lett az év nyílt vízi úszója az európai szövetségnél. A 21 éves sportoló tavaly két Európa-bajnoki címet is szerzett a két világbajnoki bronzérme mellé: a klasszikus 3 kilométeres táv mellett a csapatversenyt is megnyerte. Rajta kívül további hat magyar jelölt kapott helyet a legjobbakat felvonultató listákon: Kós Hubert, Mihályvári-Farkas Viktória, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, valamint a vízilabdázó Keszthelyi Rita és Manhercz Krisztián.