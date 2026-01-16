Hitvilág ÖKUMENIKUS IMATIZED SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Január 16–25. között zajlik az ökumenikus imatized naponta 18 órától az „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is.” (Ef. 4,4) szentírási idézettel.

Ma az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban Bancea Mátyás Dániel református lelkész; 17-én, szombaton a szemerjai református templomban Márkus András római katolikus plébános; 18-án, vasárnap az unitárius templomban Sánta Pál római katolikus plébános; 19-én, hétfőn a Csíki negyedi Szent Gellért-templomban Péterfi Ágnes unitárius lelkész; 20-án, kedden a Gyöngyvirág utcai református templomban Takó István katolikus plébános; 21-én, szerdán az evangélikus templomban Hegyi István református lelkész; 22-én, csütörtökön a Gyár utcai Krisztus Király-templomban Dénes Előd református lelkész-esperes; 23-án, pénteken a református vár­templomban Hosszu Norbert Lajos katolikus segédlelkész; 24-én, szombaton a belvárosi Szent József-templomban Marosi Tünde református lelkész; 25-én a belvárosi református templomban Zelenák József evangélikus lelkész-esperes szolgál.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Január 15–18. között a kézdivásárhelyi evangélikus templomban ökumenikus imahetet tartanak. Tegnap 17 órától Ober­majer Ervin imecsfalvi római katolikus plébános végezte a szolgálatot, ma 17 órától Gödri Alpár tatrangi evangélikus lelkész, szombaton 17 órától Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész, vasárnap 11 órától Ruszka Sándor kézdivásárhelyi református lelkész szolgál. Felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várnak mindenkit.

ISTENTISZTELET ÉS EMLÉKMŰAVATÁS. A Vitézi Rend szotyori tagjainak szervezésében a január 17-én, szombaton 11 órától kezdődő ünnepi istentiszteletet követően leleplezik a szotyori református templomkertben felállított Turul-szobrot. Igét hirdet Sánta Imre lelkipásztor, ünnepi beszédet mond Bedő Zoltán, a Vitézi Rend tagja.

Színház

EMLÉKEST KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓVAL. Gajzágó Zsuzsa színésznő Valóság nagybátyám című Cseh Tamás-emlékestjének mai előadása után közönségtalálkozóra kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár Gajzágó Zsuzsa és Szőcs Botond zongorista. Az előadás 19 órától kezdődik a kamarateremben, a közönségtalálkozót ugyanott tartják a másfél órás előadás után.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház január 17-én, szombaton és 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Dirty Dancing című előadását játssza, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: ma 9–13 óráig. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja a szörcsei kultúrotthonban január 18-án, vasárnap 18 órától bemutatja Páskándi Géza Egy ember, aki megunta a bőrét című komédiáját. Rendező: Molnár János, a rendező munkatársa: Molnár Júlia.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház januári szabad elő­adásai a stúdióteremben: 17-én, szombaton 11 órától és 22-én, csütörtökön 18 órától (a magyar kultúra napja alkalmából) Csodaszarvas (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő) és North (románul beszélő), 18.30-tól Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20 órától The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 11.15-től North (románul beszélő), 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos), 16.30-tól SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 19 órától Legénybúcsú (magyar vígjáték), 21 órától 28 évvel később – A csonttemplom (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 11.15-től Bernard: Mars-küldetés (románul beszélő), 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.30-tól Szerethető (magyar feliratos), 18.30-tól Érzelmi érték (román feliratos), 20.30-tól The Housemaid – A téboly otthona (román feliratos), 21 órától 28 évvel később – A csonttemplom (román feliratos). ROMÁN FILMNAPOK. Ma 18.15-től A G-pont nyomában (vígjáték), 20.45-től A verseny (akciófilm); szombaton: 18.15-től A sárga nyakkendő (életrajzi filmdráma), 21 órától Az évszázad zsákmánya (akciófilm, dráma); vasárnap: 19 órától Kontinental ’25 (román–magyar–svájci–angol filmdráma).

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Központban ma 19 órától a Szente Vajk rendezte Legénybúcsú című filmet vetítik. A jegy ára 25 lej, helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Házban január 18-án, vasárnap 19 órától a Szente Vajk rendezte Legénybúcsú című filmet vetítik. A jegy ára 25 lej, helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

Szerelmes táncfilm Sepsiszentgyörgyön

Magyar menyegző – Káel Csaba és Lajos Tamás szerelmes táncfilmjének közönségtalálkozóval egybekötött székelyföldi bemutatójára kerül sor Sepsiszentgyörgyön január 18-án, vasárnap 19 órától a Tamási Áron Színházban. A magyar kultúra napjához kapcsolódva indul el a Magyar menyegző székelyföldi vetítéssorozata a Vándormozi szervezésében, amelyen az alkotók és a főszereplők is részt vesznek. A belépőjegy ára egységesen: 50 lej, kapható a Tamási Áron Színház jegypénztárában vagy online az avandormozi.ro oldalon. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Zene

ÚJÉV-KÖSZÖNTŐ HANGVERSENY. Gidófalván a kultúrotthonban január 17-én, szombaton 20 órától az újév-köszöntő hangversenysorozaton fellép a Gidófalvi Református Egyházközség kórusa és a rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar. A rendezvény fővédnöke Porzsolt Levente polgármester.

Röviden

TÚRA. Az EKE háromszéki osztálya január 17-én, szombaton szalonnasütéssel egybekötött sétatúrát rendez a következő útvonalon: stadioni buszmegálló – Őrkő – Ezeréves erdő – Bíróné pusztája – Honvéd-kút – Csiklon-patak – Dombos-erdő – Tetves-kút – Kölcze-puszta (szalonna sütés) – Pap kútja – Stadion. A túra hossza 9 km, Szintkülönbség 185 m. Indulás 9 órakor a stadion előtti buszmeg­állóból. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574).

HAGYOMÁNYOS ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA. Kézdivásárhelyen január 17-én, szombaton megtartják a hagyományos termékek vásárát. ♦ Kovászna Város Polgármesteri Hivatala szervezésében, a Kovászna Városi Művelődési Ház partnerségével január 18-án, vasárnap 9 órától kerül megrendezésre a hagyományos és helyi termékek vására Kovászna városközpontjában, a Sétatéren, a Városi Művelődési Ház mellett.

LAKOSSÁGI FÓRUM. A Székely Nemzeti Tanács január 21-én, szerdán 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében lakossági fórumot szervez Székelyföld autonómiájának jövőjéről. Minden érdeklődőt várnak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen a héten a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona patika (0372 407 089) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.