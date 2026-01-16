Hozzávalók: A piskótához: 7 tojásfehérje, 20 dkg cukor, 2 evőkanál prézli, 4 evőkanál darált dió, 2 evőkanál liszt, csipetnyi só; illetve 30 dkg durvára vágott dió; a krémhez: 7 tojássárgája, 10 evőkanál cukor, 7 evőkanál tej, 50 dkg tejszín; szükséges még: 30 dkg mogyorókrém, 20–25 db háztartási keksz, 5–6 evőkanál erős feketekávé, csokoládéreszelék.

Elkészítése. A tojásfehérjét a cukorral és a sóval fényes kemény habbá verjük, majd lazán, lentről felfelé ívelő mozdulatokkal beleforgatjuk a darált diót, a prézlit és a lisztet. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, az aljába szórjuk a durvára vágott diót, majd rásimítjuk a már elkészített piskótát. Mindezt 175 Celsius-fokra hevített sütőben 20 perc alatt megsütjük. Ha megsült a piskóta, a diós felével felfelé egy tálcára fektetjük, és megkenjük mogyorókrémmel – felhasználásig félretesszük.

Elkészítjük a krémet. Ehhez a tojássárgájákat a cukorral és a tejjel gőz fölött, folyamatosan kavargatva sűrű habbá főzzük, majd többször átkavarva kihűtjük. A tejszínt szintén kemény habbá verjük, majd a tojáshabot kanalanként lazán beleforgatjuk. A krém felét rákenjük a mogyorókrémes piskótára, majd kirakjuk feketekávéba mártott keksszel. Erre rásimítjuk a maradék krémet és megszórjuk csokoládéreszelékkel.

Az ekképp összeállított süteményt néhány órára hűtőbe tesszük, majd hosszúkás szeletekre vágjuk. Ünnepi alkalmakkor kínáljuk, de kitűnő vendégváró is.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 2 óra

