Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. január 16., péntek, Szabadidő
  • Hóesésben. Fotó: Albert Levente
    Hóesésben. Fotó: Albert Levente
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-16 08:00 Cikk megjelenítése: 101 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 983
szavazógép
2026-01-16: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Koltói pergelt diós)

Hozzávalók: A piskótához: 7 tojásfehérje, 20 dkg cukor, 2 evőkanál prézli, 4 evőkanál darált dió, 2 evőkanál liszt, csipetnyi só; illetve 30 dkg durvára vágott dió; a krémhez: 7 tojássárgája, 10 evőkanál cukor, 7 evőkanál tej, 50 dkg tejszín; szükséges még: 30 dkg mogyorókrém, 20–25 db háztartási keksz, 5–6 evőkanál erős feketekávé, csokoládéreszelék.
2026-01-16: Jegyzet - László Zsuzsa:

Ki a bolond?

Nem egy alkalommal eljátszadoztam a gondolattal, amikor úgymond megfutott agyú emberrel találkoztam, hogy ki a zavart(abb) elméjű, ki hogyan látja a másikat és egyáltalán mindent is. Milyen film pöröghet az általunk bolondnak tartott ember fejében, mit gondolhat, hogyan érzi magát a maga különös világában? Mi nevethetünk rajta, sajnálhatjuk, de nem elképzelhető, hogy ő igenis rendben van abban a belső világban?
rel="noreferrer"