Nemzeti petíciót indít a magyar kormány

Utóbbi azt mondta a Kormány­infón: úgy látják, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára. Hozzátette: Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak, mostantól Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni.

Rámutatott: nemcsak egy 90 milliárdos hitelről van szó, amit hivatalosan is bejelentett a bizottság elnöke szerdán, további 800 milliárd eurót követel Ukrajna Európától. Azt is nyilvánvalóvá tették, hogy a hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap.

Minden épeszű ember ma a világban tudja, hogy erre semmi esély nincsen, vagyis egy olyan támogatásról van szó, amelynek a mértéke minden korábbit meghalad – emelte ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra: az Európai Unió az elmúlt három és fél évben 193 milliárd dolláros támogatást adott Ukrajnának, ami háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország összesen kapott az EU-tól a 2004-es csatlakozása óta eltelt 22 évben. Értékelése szerint ez a 193 milliárd dollár ugyanakkor csak egy kis összeg ahhoz a 800 plusz 90 milliárd euróhoz képest, amit Ukrajna most kér.

„Ezért a kormány úgy gondolja: a magyar emberek véleményének kell döntőnek lennie abban, hogy az európai kalandban Magyarország részt kíván venni vagy sem” – közölte. „A kormány véleménye egyértelmű: nem mi kívánjuk megfizetni az orosz–ukrán háború árát, úgy gondoljuk, hogy Európának távol kell magát tartania a háborútól, Európának a békét kell támogatnia” – hangsúlyozta. Úgy értékelt: az a döntés, hogy Európa úgy ad pénzeket, hogy nem kéri vagy csak ukrán győzelem esetén kéri azok visszafizetését, a háborúba való bevonódást jelenti, hiszen innentől kezdve Európa az ukrán győzelemért fog tenni, akár katonai erőkkel is.

Elmondta: ezek a kötelezettségvállalások Európa biztonságára és békéjére veszélyt jelentenek, ellehetetlenítik Európa jövőjét, tönkreteszik az Európai Uniót, és tönkretehetik a tagországokat is, ezért Magyarország ebben nem kíván részt venni.