Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nemzeti petíciót indít a magyar kormány

2026. január 16., péntek, Világfigyelő

Magyarország kormánya nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban – közölte tegnap Orbán Viktor kormányfő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

  • Gulyás Gergely: Ellehetetlenítik Európa jövőjét. Fotó: Facebook / Gulyás Gergely
    Gulyás Gergely: Ellehetetlenítik Európa jövőjét. Fotó: Facebook / Gulyás Gergely

Utóbbi azt mondta a Kormány­infón: úgy látják, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára. Hozzátette: Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak, mostantól Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni.

Rámutatott: nemcsak egy 90 milliárdos hitelről van szó, amit hivatalosan is bejelentett a bizottság elnöke szerdán, további 800 milliárd eurót követel Ukrajna Európától. Azt is nyilvánvalóvá tették, hogy a hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap.

Minden épeszű ember ma a világban tudja, hogy erre semmi esély nincsen, vagyis egy olyan támogatásról van szó, amelynek a mértéke minden korábbit meghalad – emelte ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra: az Európai Unió az elmúlt három és fél évben 193 milliárd dolláros támogatást adott Ukrajnának, ami háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország összesen kapott az EU-tól a 2004-es csatlakozása óta eltelt 22 évben. Értékelése szerint ez a 193 milliárd dollár ugyanakkor csak egy kis összeg ahhoz a 800 plusz 90 milliárd euróhoz képest, amit Ukrajna most kér.

„Ezért a kormány úgy gondolja: a magyar emberek véleményének kell döntőnek lennie abban, hogy az európai kalandban Magyarország részt kíván venni vagy sem” – közölte. „A kormány véleménye egyértelmű: nem mi kívánjuk megfizetni az orosz–ukrán háború árát, úgy gondoljuk, hogy Európának távol kell magát tartania a háborútól, Európának a békét kell támogatnia” – hangsúlyozta. Úgy értékelt: az a döntés, hogy Európa úgy ad pénzeket, hogy nem kéri vagy csak ukrán győzelem esetén kéri azok visszafizetését, a háborúba való bevonódást jelenti, hiszen innentől kezdve Európa az ukrán győzelemért fog tenni, akár katonai erőkkel is.

Elmondta: ezek a kötelezettségvállalások Európa biztonságára és békéjére veszélyt jelentenek, ellehetetlenítik Európa jövőjét, tönkreteszik az Európai Uniót, és tönkretehetik a tagországokat is, ezért Magyarország ebben nem kíván részt venni.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-16 08:00 Cikk megjelenítése: 130 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 983
szavazógép
2026-01-16: Belföld - :

A tengeri gázmezőt nem védi a NATO

A Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, ezért Romániának kell gondoskodnia a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről – figyelmeztetett Vlad Gheorghiță, a hadsereg vezérkari főnöke.
2026-01-16: Világfigyelő - :

Grönland jövőjéről még tárgyalnak

Alapvető nézeteltérések vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban, miután Vivian Motzfeldt, Grönland külügyminisztere oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland feletti ellenőrzés megszerzése – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a tárgyalás után.
rel="noreferrer"