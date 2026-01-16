Grönland jövőjéről még tárgyalnak

Alapvető nézeteltérések vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban, miután Vivian Motzfeldt, Grönland külügyminisztere oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland feletti ellenőrzés megszerzése – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a tárgyalás után.

Vivian Motzfeldt, Lars Løkke Rasmussen, J. D. Vance és Marco Rubio. Fotó: Facebook / Lars Løkke Rasmussen

Dánia külügyminisztere arról számolt be: magas szintű munkacsoport alakul annak érdekében, hogy egyetértési pontokat találjanak a vitás kérdésben. Hozzátette, a politikai testület feladatának szánja, hogy a Grönlanddal kapcsolatban felmerült amerikai biztonsági aggályokra válaszokat adjanak, a Dánia által meghúzott vörös vonalakat is tiszteletben tartva.

Rasmussen kijelentette: „mindenkinek érdeke – akkor is, ha nem értünk egyet –, hogy feltárjuk, megvalósítható-e az aggályok némelyikének kezelése a Dán Királyság területi integritásának, valamint a grönlandi emberek önrendelkezésének tiszteletben tartása mellett”. A dán diplomata ugyanakkor elismerte, hogy hosszú távot tekintve osztja a Grönlanddal kapcsolatban megfogalmazott amerikai aggodalmakat, akkor is, ha a területtel kapcsolatos helyzet eltér az amerikai nyilatkozatokban elhangzottakkal.

A dán bejelentés szerint a Grönlanddal kapcsolatos vita tisztázása érdekében megalakuló munkacsoport heteken belül találkozik először.

Donald Trump megjegyezte, hogy alelnökének és külügyminiszterének részletes beszámolóját várja, ugyanakkor megismételte véleményét, miszerint Dánia nem képes Grönland védelmét garantálni, és amennyiben az Egyesült Államok nem lép közbe, akkor Kína vagy Oroszország jelenik majd meg a szigeten.

Az elnök arra a kérdésre nem válaszolt, hogy milyen eszközöket fontolgat a Grönlandot illető célja elérése érdekében, ugyanakkor azt a meggyőződését hangoztatta, hogy megoldást fognak találnak a vita rendezésére Dániával.