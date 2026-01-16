Helyi adók Kézdiszentléleken

Bár az országos jogszabályi környezet jelentős módosításokat hozott, a helyi adóterheket illetően Kézdiszentléleken a törvény által előírt legkisebb mértékben növelték, ám a városokhoz hasonlóan itt is jelentősen nőtt az épület- és földadó.

Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere hangsúlyozta: a község az elmúlt években nem élt adóemeléssel, kizárólag a törvény által előírt inflációkövetést alkalmazta. A 2026-os jogszabályváltozások azonban jelentős növekedést hoztak, elsősorban az épület- és földadók terén.

Az épületeknél az adóalap kiszámításához használt négyzetméterérték 927 lejről 1606 lejre nőtt, ami eleve 40 százalékos emelkedést hozott. Ráadásul megszűnt az az eddigi gyakorlat, amely figyelembe vette az épületek korát: egy százéves ház után ugyanannyi adót kell fizetni, mint egy új építésű ingatlan esetében. Egy átlagos, 100 négyzetméteres lakóház éves épületadója így körülbelül 160 lejre emelkedik az eddigi 93 lejről.

A külterületi földeknél szintén változás történt: egy hektár szántóföld adója 74 lejről 112 lejre, míg a legelők esetében 40 lejről 54 lejre nőtt. Az erdők adója viszont csak minimális mértékben emelkedett.

A járműadóknál vegyes a kép: bizonyos kategóriáknál csökkenés tapasztalható, különösen a nagyobb köbcentis autók esetében, míg más járműtípusoknál (főként 1600 köbcenti alatt) növekedés történt – Kézdiszentléleken is a legkisebb értéket alkalmazták, amit a törvény lehetővé tett. A polgármester szerint erre egyszerű a magyarázat: a kormány azt nézte, hogy milyen autóból van több, és egyértelmű, hogy kevesen járnak 3000 köbcentis vagy annál nagyobb motorral felszerelt autókkal.

A mezőgazdasági gépek adója jórészt változatlan maradt vagy csak az infláció mértékével módosult.