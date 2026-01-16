A kézdivásárhelyi Székely Katonanevelde és az ún. DAC-tó szabadidőközponttá alakítása egyetlen pályázat részét képezi. A kaszárnya épületét idén átveszik a felújítást végző cégtől, a szabadidőközpont esetében azonban nem lehet tudni, mikor fejeződik be az építkezés, igaz, a pályázati határidőt is kitolták.
A két beruházás – a kézdivásárhelyiek által csak régi kaszárnyaként emlegetett épület felújítása és az ún. DAC-tó szabadidőközponttá alakítása – egy közös pályázat részeként valósul meg. A katonaneveldénél végeztek a felújítással, de az épületen itt-ott kiütött a salétrom, ugyanakkor pár javítanivaló van hátra, amint ez megtörténik, az épületet átveszik a kivitelezést végző cégtől.
„A városháza azt szerette volna, ha az átvételezés már múlt év decemberében megtörténik, de nem úgy sikerült, amint akartuk. Közbejöttek az apró felújítási hiányosságok, ezenkívül a tűzoltóság még a nyakunkba varrt egy több mint 400 ezer lejt kitevő költséget: hidrofort és generátort kellett vásárolnunk, hogy a tűzvédelmi előírásoknak megfeleljen az épület, amelybe egyébként a villany és a gáz is be van vezetve” – magyarázta Bokor Tibor polgármester. A két eszközre azért van szükség, hogy ha a környék víz és áram nélkül marad, akkor is fel legyenek készülve, ha gond adódna.
Az elöljáró szerint a DAC-tónál egyelőre nem tudni, mikor ér véget a munka, mivel a kivitelező korábban csődvédelmet kért, de arra ígéretet tett, hogy a kézdivásárhelyi szabadidőközpontot befejezi. A Székely Katonaneveldébe egyébként az Incze László Céhtörténeti Múzeum fog beköltözni.
