Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Fejlesztések és kihívások Zabolán

2026. január 16., péntek, Közélet

Zabola önkormányzata 2025-ben lezárta a Helyi Fejlesztési Program (PNDL) keretében megvalósított belső útfelújítási beruházását – közölte érdeklődésünkre Fejér Levente polgármester. A projekt keretében mintegy kilenc kilométernyi útfelület korszerűsítése valósult meg összesen 26 millió lej értékben. 

  • A zabolai községháza. Fotó: Bodor János
    A zabolai községháza. Fotó: Bodor János

A beruházás szerződéses értéke 2018-ban 14,5 millió lej volt, azonban az évek során – az infláció, az építőanyagok drágulása és egyéb költségnövekedések miatt – többletkiadások merültek fel. A kormány ezeket a többletköltségeket rendeletek révén jóváhagyta, a döntés decemberben született meg. Az önkormányzat jelenleg az összeg átutalására vár. Fejér Levente szerint a jóváhagyás kulcsfontosságú volt, mivel enélkül az önkormányzat 6,5 millió lejes fedezetlen hiánnyal szembesült volna, amit saját forrásból nem tudna kezelni. A községközpont belterületén felújított fő- és mellékutcák korszerűsítését a polgármester Zabola egyik jelentős fejlesztéseként értékelte.

Az Anghel Saligny-program keretében további beruházások előkészítése zajlik. Három pályázat esetében a szerződéseket már aláírták, egy további pályázat, amelyet az év végén nyújtottak be, elbírálás alatt áll. Emellett két víz- és csatornahálózati projekt előkészítése is folyamatban van, amelyek esetében a kivitelezést a környezetvédelmi és vízügyi hatósági engedélyek beszerzése késleltette.

A székelytamásfalvi víz- és csatornahálózati beruházás előkészítése során területvásárlásra volt szükség azon a részen, ahol a vízházat kell elhelyezni. A kormány döntése értelmében a meg nem kezdett munkálatok egyelőre nem részesülnek finanszírozásban, így az önkormányzat jelenleg az adminisztratív és előkészítési feladatokra összpontosít.

A szörcsei és a székelytamásfalvi víz- és csatornahálózat kiépítéséhez szükséges dokumentáció lezárása a nyár folyamán várható, a kivitelezés megkezdése azonban a finanszírozás biztosításától függ. A prioritások között a Szörcse–Kovászna, a Petőfalva–Imecsfalva és a székelytamásfalvi bekötőút szerepel. Ezeknél a szerződések már alá vannak írva, ugyanakkor a megszorító intézkedések miatt a munkálatok várhatóan csak jövőre indulhatnak el.

A polgármester az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatosan elmondta: jelenleg még nincs elfogadott költségvetésük. Ugyanakkor olyan hírek keringenek, mondta, amelyek szerint az adóbevételek helyben maradnának, miközben az állami költségvetésből érkező támogatás csökkenne. A polgármester szerint problémás lesz, ha az adóbehajtás teljes egészében az önkormányzatokra hárul, miközben ehhez nem társul megfelelő eszközrendszer vagy kidolgozott módszertan. Megítélése szerint mindez hátrányosan érinti az önkormányzatot, és a helyi közigazgatás 2026-os év működését is megnehezítheti.

Fejér Levente kitért a hulladékelszállítás kérdésére is. Elmondása szerint Zabolán nem egyéni szerződések alapján történik a díjazás, hanem az önkormányzat kap számlát a szolgáltatótól, mégpedig súlyalapú elszámolás szerint. A hulladék mennyiségét havonta mérik, az önkormányzat pedig 80–85 ezer lej közötti összeget fizet ki havonta, amelyet visszaosztanak a lakosságra. A szemétdíjat azért kellett 13 lejről 15 lejre emelni, mivel a keletkező hulladék mennyisége nem csökken, hanem folyamatosan nő.

A polgármester hangsúlyozta: több kedvezmény is érvényben van a községben. Egyéves korig és 70 év felett nem kell szemétdíjat fizetni, továbbá kérésre mentesülhetnek a külföldön dolgozók és a bentlakásos iskolások is. Kiemelte, hogy a szemétdíjból az önkormányzatnak nyeresége nincs, a beszedett összegekkel kizárólag a szolgáltatás költségeit fedezik.

Végül az elöljáró megemlítette a községközponti víz- és csatornahálózat kiépítését célzó, több mint 13 millió euró értékű uniós projektet is, amely – elmondása szerint – nem érintett a megszorításokban. Arra a felvetésre, hogy a munkálatok miatt fel kell-e bontani a frissen felújított utakat, Fejér Levente azt válaszolta: ahol csak lehet, technikai megoldásokkal igyekeznek elkerülni az útburkolat megbontását. Hozzátette: az eddigi útépítések során előre elkészítették a csatlakozásokat, így nem kell az aszfaltot feltörni, a vízvezetéket pedig az út mellett, az árokban is el lehet helyezni.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-16 08:00 Cikk megjelenítése: 235 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 983
szavazógép
2026-01-16: Közélet - :

Hamarosan átvehetik a kaszárnya épületét (Kézdivásárhely)

A kézdivásárhelyi Székely Katonanevelde és az ún. DAC-tó szabadidőközponttá alakítása egyetlen pályázat részét képezi. A kaszárnya épületét idén átveszik a felújítást végző cégtől, a szabadidőközpont esetében azonban nem lehet tudni, mikor fejeződik be az építkezés, igaz, a pályázati határidőt is kitolták.
2026-01-16: Máról holnapra - Farcádi Botond:

Együttérzésből elégtelen

Nem az a legnagyobb baj, hogy növelték a helyi adókat. Legyünk őszinték: ezek aránya egy család költségvetésében nem oly jelentős, általánosságban egy szimpla egyhavi minimálbérből több adót és járulékot vonnak le, mint amit a lakásra és gépkocsira egész évre befizetünk a helyi költségvetésbe.
rel="noreferrer"