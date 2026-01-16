Fejlesztések és kihívások Zabolán

A beruházás szerződéses értéke 2018-ban 14,5 millió lej volt, azonban az évek során – az infláció, az építőanyagok drágulása és egyéb költségnövekedések miatt – többletkiadások merültek fel. A kormány ezeket a többletköltségeket rendeletek révén jóváhagyta, a döntés decemberben született meg. Az önkormányzat jelenleg az összeg átutalására vár. Fejér Levente szerint a jóváhagyás kulcsfontosságú volt, mivel enélkül az önkormányzat 6,5 millió lejes fedezetlen hiánnyal szembesült volna, amit saját forrásból nem tudna kezelni. A községközpont belterületén felújított fő- és mellékutcák korszerűsítését a polgármester Zabola egyik jelentős fejlesztéseként értékelte.

Az Anghel Saligny-program keretében további beruházások előkészítése zajlik. Három pályázat esetében a szerződéseket már aláírták, egy további pályázat, amelyet az év végén nyújtottak be, elbírálás alatt áll. Emellett két víz- és csatornahálózati projekt előkészítése is folyamatban van, amelyek esetében a kivitelezést a környezetvédelmi és vízügyi hatósági engedélyek beszerzése késleltette.

A székelytamásfalvi víz- és csatornahálózati beruházás előkészítése során területvásárlásra volt szükség azon a részen, ahol a vízházat kell elhelyezni. A kormány döntése értelmében a meg nem kezdett munkálatok egyelőre nem részesülnek finanszírozásban, így az önkormányzat jelenleg az adminisztratív és előkészítési feladatokra összpontosít.

A szörcsei és a székelytamásfalvi víz- és csatornahálózat kiépítéséhez szükséges dokumentáció lezárása a nyár folyamán várható, a kivitelezés megkezdése azonban a finanszírozás biztosításától függ. A prioritások között a Szörcse–Kovászna, a Petőfalva–Imecsfalva és a székelytamásfalvi bekötőút szerepel. Ezeknél a szerződések már alá vannak írva, ugyanakkor a megszorító intézkedések miatt a munkálatok várhatóan csak jövőre indulhatnak el.

A polgármester az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatosan elmondta: jelenleg még nincs elfogadott költségvetésük. Ugyanakkor olyan hírek keringenek, mondta, amelyek szerint az adóbevételek helyben maradnának, miközben az állami költségvetésből érkező támogatás csökkenne. A polgármester szerint problémás lesz, ha az adóbehajtás teljes egészében az önkormányzatokra hárul, miközben ehhez nem társul megfelelő eszközrendszer vagy kidolgozott módszertan. Megítélése szerint mindez hátrányosan érinti az önkormányzatot, és a helyi közigazgatás 2026-os év működését is megnehezítheti.

Fejér Levente kitért a hulladékelszállítás kérdésére is. Elmondása szerint Zabolán nem egyéni szerződések alapján történik a díjazás, hanem az önkormányzat kap számlát a szolgáltatótól, mégpedig súlyalapú elszámolás szerint. A hulladék mennyiségét havonta mérik, az önkormányzat pedig 80–85 ezer lej közötti összeget fizet ki havonta, amelyet visszaosztanak a lakosságra. A szemétdíjat azért kellett 13 lejről 15 lejre emelni, mivel a keletkező hulladék mennyisége nem csökken, hanem folyamatosan nő.

A polgármester hangsúlyozta: több kedvezmény is érvényben van a községben. Egyéves korig és 70 év felett nem kell szemétdíjat fizetni, továbbá kérésre mentesülhetnek a külföldön dolgozók és a bentlakásos iskolások is. Kiemelte, hogy a szemétdíjból az önkormányzatnak nyeresége nincs, a beszedett összegekkel kizárólag a szolgáltatás költségeit fedezik.

Végül az elöljáró megemlítette a községközponti víz- és csatornahálózat kiépítését célzó, több mint 13 millió euró értékű uniós projektet is, amely – elmondása szerint – nem érintett a megszorításokban. Arra a felvetésre, hogy a munkálatok miatt fel kell-e bontani a frissen felújított utakat, Fejér Levente azt válaszolta: ahol csak lehet, technikai megoldásokkal igyekeznek elkerülni az útburkolat megbontását. Hozzátette: az eddigi útépítések során előre elkészítették a csatlakozásokat, így nem kell az aszfaltot feltörni, a vízvezetéket pedig az út mellett, az árokban is el lehet helyezni.