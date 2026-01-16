EgyÃ¼ttÃ©rzÃ©sbÅ‘l elÃ©gtelen

Nem is az a legnagyobb baj, hogy megemeltÃ©k az Ã¡fÃ¡t, az Ã¼zemanyagra kivetett jÃ¶vedÃ©ki adÃ³t, az osztalÃ©kadÃ³t, hogy egÃ©szsÃ©gbiztosÃ­tÃ¡si jÃ¡rulÃ©kot vonnak le a nyugdÃ­jak egy rÃ©szÃ©bÅ‘l, hogy megszÃ¼ntettÃ©k a fogyatÃ©kkal Ã©lÅ‘ket megilletÅ‘ kedvezmÃ©nyek egy rÃ©szÃ©t, hogy megadÃ³ztÃ¡k a gyermeknevelÃ©si tÃ¡mogatÃ¡st. Nem az fÃ¡j leginkÃ¡bb az embereknek, hogy befagyasztottÃ¡k a nyugdÃ­jakat, a bÃ©reket, hogy hÃ³napok Ã³ta 10 szÃ¡zalÃ©k kÃ¶rÃ¼li a hivatalos inflÃ¡ciÃ³ (azÃ©rt kell ide a hivatalos szÃ³cska, mert a valÃ³s pÃ©nzhÃ­gulÃ¡st ennÃ©l jÃ³val drasztikusabbnak Ã©rzÃ©keli az egyszerÅ± polgÃ¡r, aki jÃ¶vedelme legnagyobb hÃ¡nyadÃ¡t az alapszÃ¼ksÃ©gletek fedezÃ©sÃ©re: lakÃ¡sfenntartÃ¡sra, Ã©lelemre fordÃ­tja). MindekÃ¶zben egyre tÃ¶bb cÃ©g kÃ©nytelen bezÃ¡rni, Ãºjra nÅ‘ a munkanÃ©lkÃ¼lisÃ©g, sokak szÃ¡mÃ¡ra vÃ¡lik bizonytalannÃ¡ a megÃ©lhetÃ©s. Mindezek persze kÃ¼lÃ¶n-kÃ¼lÃ¶n is Ã³riÃ¡si problÃ©mÃ¡t jelentenek, Ã­gy egyÃ¼tt pedig tÃ©nyleg igen-igen nyomasztÃ³, lehangolÃ³, sokak Ã¡ltal remÃ©nytelennek lÃ¡tott helyzetet teremtenek. De mÃ©gsem ez a legnagyobb baj.Â

Ami igazÃ¡n fÃ¡j az egyszerÅ± embereknek, az a szolidaritÃ¡s hiÃ¡nya a vezetÅ‘i rÃ©szÃ©rÅ‘l. Mert kerÃ¼lhet egy orszÃ¡g is nehÃ©z helyzetbe, mint ahogy minden ember, minden csalÃ¡d Ã©letÃ©ben adÃ³dnak bonyolultabb, szÅ±kÃ¶sebb idÅ‘szakok. Ã‰rti Ã©s megÃ©rti azt mindenki, hogy az elmÃºlt Ã©vek pÃ©nzszÃ³rÃ¡sa fenntarthatatlan. Minden pazarlÃ¡snak eljÃ¶n a maga bÃ¶jtje, jÃ³zanul gondolkodÃ³ emberek szÃ¡mÃ¡ra mÃ¡r tavalyelÅ‘tt vilÃ¡gos volt, hogy elÅ‘bb-utÃ³bb korrekciÃ³ra kÃ©nyszerÃ¼l az orszÃ¡g, a kiadÃ¡sokat a bevÃ©telekhez kell majd igazÃ­tani, Ã©s az bizony fÃ¡jdalmas szokott lenni. Ã‰rti Ã©s megÃ©rti azt az emberek tÃºlnyomÃ³ tÃ¶bbsÃ©ge, hogy most Ã©ppen nadrÃ¡gszÃ­j-megszorÃ­tÃ³s idÅ‘szakban jÃ¡runk, pÃ©nzszÅ±kÃ©ben az orszÃ¡g, felÃ¼l kell vizsgÃ¡lni bizonyos kiadÃ¡sokat, ahol lehet, spÃ³rolni kell, sÅ‘t, mÃ©g ott is, ahol nem nagyon lehet. De ha mÃ¡r Ã­gy van, annyit azÃ©rt mÃ©giscsak elvÃ¡rna az egyszerÅ± ember, hogy az Ã¡ldozatvÃ¡llalÃ¡sbÃ³l mindenki vegye ki a rÃ©szÃ©t: azok a politikai vezetÅ‘k is, akik ezt a helyzetet elÅ‘idÃ©ztÃ©k, Ã©s azok a szakmai-tÃ¡rsadalmi csoportok is, amelyek privilÃ©giumai joggal borzoljÃ¡k a kedÃ©lyeket Ã©s sÃ©rtik minden tisztessÃ©ges ember alapvetÅ‘ igazsÃ¡gÃ©rzetÃ©t. Mert nincs az rendben, hogy mikÃ¶zben a lakossÃ¡g reÃ¡ljÃ¶vedelme kitartÃ³an csÃ¶kken, kiadÃ¡sai pedig meredeken emelkednek, a kormÃ¡ny, a parlament Ã©s a fÅ‘bb Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyek vezetÅ‘i minimÃ¡lis szolidaritÃ¡si gesztusra sem hajlandÃ³ak. Ha Ã¡ldozatvÃ¡llalÃ¡st vÃ¡rnak el a polgÃ¡roktÃ³l, nem az lenne a tisztessÃ©ges, ha Å‘k jÃ¡rnak elÃ¶l a jÃ³ pÃ©ldÃ¡val, Ã©s az egÃ©sz deficitcsÃ¶kkentÅ‘ csomagot azzal kezdik, hogy pÃ©ldÃ¡ul sajÃ¡t fizetÃ©sÃ¼k bizonyos hÃ¡nyadÃ¡rÃ³l mondanak le Ã¡tmenetileg? Ha a fogyatÃ©kkal Ã©lÅ‘k juttatÃ¡sait megnyirbÃ¡ljÃ¡k, nem elvÃ¡rhatÃ³, hogy rendezzÃ©k vÃ©gre a speciÃ¡lis nyugdÃ­jak kÃ©rdÃ©sÃ©t is? Ã‰s nem csupÃ¡n az Ã¼gyÃ©szi Ã©s bÃ­rÃ³i nyugdÃ­jakrÃ³l van szÃ³ â€“ ennek legalÃ¡bb nekifutottak, bÃ¡r eddig nem sok sikerrel â€“, hanem ott vannak mÃ©g a belÃ¼gyi, katonai, hÃ­rszerzÅ‘i juttatÃ¡sok is, mindenik a maga speciÃ¡lis â€“ Ã©rtsd: korai â€“ nyugdÃ­jazÃ¡si feltÃ©teleivel.

Nem az adÃ³k fÃ¡jnak hÃ¡t leginkÃ¡bb â€“ nyilvÃ¡n ezeknek sem Ã¶rÃ¼l senki â€“, hanem az igazsÃ¡gtalansÃ¡g, az egyÃ¼ttÃ©rzÃ©s hiÃ¡nya. TalÃ¡n mÃ©g most sem mÃºlta idejÃ©t, hogy nÃ©hÃ¡ny olyan gesztust tegyen a hatalom â€“ elsÅ‘sorban a kormÃ¡ny tagjai, a parlamenti kÃ©pviselÅ‘k Ã©s szenÃ¡torok, beleÃ©rtve a magyar vezetÅ‘ket is â€“, amely azt tÃ¼krÃ¶zi: ha mÃ¡r megÃ©rtÃ©st vÃ¡rnak el a polgÃ¡roktÃ³l, Å‘k is Ã©rtik Ã©s megÃ©rtik az egyszerÅ± embereket.Â

