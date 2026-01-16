Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Felborult egy traktor, meghalt a vezetője

2026. január 16., péntek, Közélet

Halálos közúti baleset történt szerdán kevéssel dél után a 2D jelzésű országúton Sárfalva és Ozsdola között, közölte pénteken a Kovászna megyei rendőrség.

A helyszíni rendőrségi vizsgálatok szerint egy pótkocsis traktort vezető 53 éves férfi eddig tisztázatlan okokból elvesztette uralmát a jármű felett, letért az úttestről, majd egy hídfőnek csapódva felborult. A sérültet mentőszolgálat igyekezett kórházba szállítani, azonban az orvosok útközben már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A tragédia pontos körülményeinek tisztázására a rendőrség folytatja a kivizsgálást. (sz.)

  • Képünk illusztráció. Fotó: Háromszék
    Képünk illusztráció. Fotó: Háromszék
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-16 13:30 Cikk megjelenítése: 256 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 996
szavazógép
2026-01-16: Kármentő - Kuti János:

Újabb világrend?

Mostanában a világpolitikában egyre inkább új világrend(etlenség)ről, az érdekszférák újraelosztásáról beszélnek az okosok és főokosok. Régebb ez úgy történt, hogy előbb egy nagyot háborúztak a nagyobb hatalmak, akik mellé beálltak a kisebbek is.
2026-01-16: Közélet - :

Közúti bűncselekmények

Több közúti kihágás miatt intézkedtek a rendőrök a hét folyamán Háromszéken, legtöbb esetben ittas, illetve és jogosítvány nélküli vezetés miatt, közölte a Kovászna megyei rendőrség pénteken.
rel="noreferrer"