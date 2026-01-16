Felborult egy traktor, meghalt a vezetője

A helyszíni rendőrségi vizsgálatok szerint egy pótkocsis traktort vezető 53 éves férfi eddig tisztázatlan okokból elvesztette uralmát a jármű felett, letért az úttestről, majd egy hídfőnek csapódva felborult. A sérültet mentőszolgálat igyekezett kórházba szállítani, azonban az orvosok útközben már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A tragédia pontos körülményeinek tisztázására a rendőrség folytatja a kivizsgálást. (sz.)

Halálos közúti baleset történt szerdán kevéssel dél után a 2D jelzésű országúton Sárfalva és Ozsdola között, közölte pénteken a Kovászna megyei rendőrség.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.