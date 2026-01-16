Közúti bűncselekmények

Több közúti kihágás miatt intézkedtek a rendőrök a hét folyamán Háromszéken, legtöbb esetben ittas, illetve és jogosítvány nélküli vezetés miatt, közölte a Kovászna megyei rendőrség pénteken.

Kedden a rendőrök egy, a Bölönpatak felé vezető úton történt balesetre figyeltek fel: egy személygépkocsi nekicsapódott az út menti védőkorlátnak. A volánnál egy 26 éves fiatalember ült, akiről kiderült, hogy jogosítványát egy héttel korábban már bevonták. Ráadásul az autó nem volt forgalomba helyezve, a rajta lévő rendszám egy másik gépjárműhöz tartozott. Az alkoholszonda 0,68 mg/l értéket mutatott. A férfit vérvételre kórházba vitték, majd 24 órára őrizetbe vették, és a Kovászna megyei rendőrség fogdájába szállították. Az ügyben jogosítvány nélküli, ittas vezetés, valamint forgalomból kivont jármű használata miatt indult büntetőeljárás.

Szerdán Zágonban egy ATV-t vezető 40 éves férfit állítottak meg. A jármű nem volt bejegyezve, vezetőjének pedig nem volt jogosítványa. Az alkoholszonda 0,12 mg/l-t jelzett. Ellene is büntetőeljárás indult.

Csütörtökön két súlyos ittas vezetési esetet is jegyzőkönyveztek: reggel Dobollóban, este pedig Sepsiszentgyörgyön állítottak meg egy-egy autóvezetőt, mindkettőnél 1,08 mg/l alkoholszintet mutatott a mérés. Mindkét férfit kórházba vitték vérvételre, az ügyeket kivizsgálják.

Péntek hajnalban Székelyszáldoboson egy 20 éves fiatalembetr akadt fenn az ellenőrzésen. Jogosítvány nélkül vezetett, és az alkoholszonda 0,79 mg/l értéket jelzett. Őt is kórházba kísérték vérvizsgálatra, az ügyben ittas és engedély nélküli vezetés miatt folyik a nyomozás.

A rendőrség hangsúlyozza: az ittas és a jogosítvány nélküli vezetés továbbra is a legsúlyosabb közlekedésbiztonsági kockázatok közé tartozik. (sz.)