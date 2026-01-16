Türelmi időt kapnak a sepsiszentgyörgyi garázstulajdonosok

Módosítja Sepsiszentgyörgy önkormányzata a garázsok koncessziós díjának emeléséről szóló határozatát: idén négyzetméterenként 10 eurót (50 lejt) kell fizetniük azoknak a tulajdonosoknak, akik november 30-ig egységes tervek alapján felújítják a garázsokat. Ellenkező esetben 2027-től a díj 25 euróra emelkedik. Az önkormányzat ingyenes műszaki terveket biztosít, céljuk nem a bontás, hanem az egységes városkép kialakítása.

A városi képviselő-testület hétfői rendkívüli ülésén jóváhagyásra váró új díjszabás feltételhez kötött: a tulajdonosoknak 2026. november 30-ig el kell végezniük a garázsok felújítási munkálatait a városháza által biztosított tervek alapján. Ellenkező esetben jövő évtől már négyzetméterenként 25 eurót kell fizetniük.

Mint ismert, a múlt év végén elfogadott, 556-os számú határozat esetenként akár hétszeres–nyolcszoros díjnövekedést is előírt: az eddigi évi 300–400 lej helyett sok tulajdonosnak 2000–2200 lejt kellett volna fizetnie. Az új rendelkezések városszerte komoly felháborodást váltottak ki, egyrészt a tetemesen megemelt összegek, másrészt az önkormányzat indoklása miatt, amely szerint a garázsok rontják a városképet, és a díjemeléssel kívánták ösztönözni a tulajdonosokat arra, hogy az építményeket vagy felújítsák – egységes tervek alapján –, vagy lebontsák.

Antal Árpád polgármester múlt hétfőn közölte: azok, akik a felújítás mellett döntenek, jövő évtől ismét alacsonyabb díjat fizethetnek. Az önkormányzat pénteken tette közzé, hogy az elöljáró kezdeményezésére módosítják a határozatot: egyrészt a koncessziós szerződések érvényességi határidejét 2030. december 31-ig meghosszabbítják, másrészt az éves díjat 10 euró/négyzetméterben állapítják meg. Ez egy átlagos, 15 négyzetméteres garázs esetében évi 750 lejt jelent.

Az új díj ugyanakkor kedvezményesnek számít és feltételekhez kötött: a tulajdonosoknak ez év november 30-ig el kell végezniük a felújítási munkálatokat, nem egyénileg, hanem egységes módon, garázssoronként közösen. Ennek érdekében az önkormányzat április 30-ig ingyenesen bocsátja rendelkezésükre a műszaki terveket, amelyek pontosan meghatározzák az esztétikai és építészeti előírásokat – az ajtóktól és ablakoktól kezdve a külső falakig.

A városháza hangsúlyozza: ezek a feltételek az egységes és rendezett városkép kialakítását szolgálják. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben a tulajdonosok nem végzik el a felújítást a megszabott határidőig, 2027-től az éves koncessziós díj négyzetméterenként 25 euróra (125 lej) emelkedik, ami egy átlagos garázs esetében közel 1900 lejt jelent.

A városházi tájékoztató szerint a bérleti díjak szabályozására a korábbi aránytalanságok megszüntetése miatt is szükség volt, ugyanis jelentős eltérések mutatkoztak az egyforma méretű területek után fizetett összegek között: míg egyes tulajdonosok évente mindössze 24 lejt fizettek, mások akár 1300 lejt is ugyanolyan típusú garázsért.

A közlemény arra is kitér, hogy az önkormányzat kompromisszumos megoldás mellett döntött, mivel – az ország több városával ellentétben – nem a garázsok lebontása, hanem azok városképbe való rendezett beillesztése a cél. Számításaik szerint két garázs alapterületén három szabványos parkolóhely alakítható ki, így a város területén található 680 garázs lebontásával mintegy 300 új parkolóhely jöhetne létre. Ez összesen akár ezer parkolóhely kialakítását is lehetővé tenné.

Az önkormányzat azonban jelenleg nem a bontást, hanem az építmények megőrzését részesíti előnyben – feltéve, hogy a tulajdonosok elvégzik a szükséges felújításokat – zárul a tájékoztató.