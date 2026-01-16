Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Fát lopott, fogdába került

2026. január 16., péntek, Közélet

Előzetes letartóztatásba helyeztek pénteken egy 37 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 31 éves társával együtt két ízben fát lopott és értékesített Bodzavidéken.

  • Képünk illusztráció. Fotó: Háromszék
A Kovászna megyei rendőrség pénteken közölte, hogy január 13-án a szitabodzai rendőrőrs saját hatáskörben indított eljárást minősített lopás gyanúja miatt. A nyomozás eddigi adatai szerint december 29-ől 30-ra és január 7-ről 8-ra virradó éjjel a két, azóta azonosított férfi összesen 10 köbméter fát lopott el Dobollópatakon, a közbirtokosság lerakatából. Az anyagot Bodzafordulóra szállították, és két helyszínen értékesítették.

Szerdán mindkét férfit 24 órára őrizetbe vették, pénteken pedig a bíróság elé állították őket megelőző intézkedések elrendelése céljából. A bíró az ügyész indítványát elfogadta, és a 37 éves gyanúsított esetében előzetes letartóztatást rendelt el. Az ügyben a nyomozás minősített lopás gyanújával folytatódik. (sz.)

