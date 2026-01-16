Fát lopott, fogdába került

Előzetes letartóztatásba helyeztek pénteken egy 37 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 31 éves társával együtt két ízben fát lopott és értékesített Bodzavidéken.

A Kovászna megyei rendőrség pénteken közölte, hogy január 13-án a szitabodzai rendőrőrs saját hatáskörben indított eljárást minősített lopás gyanúja miatt. A nyomozás eddigi adatai szerint december 29-ől 30-ra és január 7-ről 8-ra virradó éjjel a két, azóta azonosított férfi összesen 10 köbméter fát lopott el Dobollópatakon, a közbirtokosság lerakatából. Az anyagot Bodzafordulóra szállították, és két helyszínen értékesítették.

Szerdán mindkét férfit 24 órára őrizetbe vették, pénteken pedig a bíróság elé állították őket megelőző intézkedések elrendelése céljából. A bíró az ügyész indítványát elfogadta, és a 37 éves gyanúsított esetében előzetes letartóztatást rendelt el. Az ügyben a nyomozás minősített lopás gyanújával folytatódik. (sz.)