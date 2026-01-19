Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető apa, nagyapa, após, testvér, sógor, rokon és jó barát,
id. özv. CSÁKI FERENC
autószerelő
életének 78., özvegységének 17. évében 2026. január 16-án hosszan tartó, de kitartással viselt betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait január 20-án, kedden 12 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól az árkosi temetőben.
Részvétfogadás január
19-én 17 és 19 óra között, valamint a temetés előtt
egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120759
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az oltszemi
id. SZAKÁCS FERENC
életének 84. évében
elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 20-án, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az oltszemi temetőben.
Részvétfogadás január 19-én 18 órától, valamint a temetés napján 13 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120762
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
id. NEDELKA BÉLA
hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után életének 68. évében
2026. január 18-án elhunyt.
Drága halottunktól január
20-án, kedden 13 órakor a közös temetőben veszünk végső búcsút.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük.
Gyászolja családja
és szerettei
1120760
Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa,
RÁCZ KÁROLY
78 éves korában családja körében csendesen elhunyt.
Drága halottunkat 2026. január 19-én, hétfőn 12 órakor kísérjük utolsó útjára a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 11 órától.
Jóságát és kedves szavait
szívünkben őrizzük.
Emléke legyen áldott.
Búcsúzik hűséges felesége, Edit és két jó gyermeke,
Károly Szabolcs és Attila Zsombor családjaikkal
3078
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csíklázárfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
KOVÁCS VILHELMINA
(szül. NEDERKA)
életének 76., özvegységének 15. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2026. január 19-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadása a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4336111
Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, keresztapa, sógor, rokon és jó szomszéd, az angyalosi
id. MOLNÁR LÁSZLÓ
szerető szíve életének 81. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 19-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az angyalosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük.
A gyászoló család
4336112
Részvét
Együttérzéssel, őszinte részvéttel kívánunk megnyugvást a gyászoló hozzátartozóknak néhai Szász Ildikó
(született Veress)
osztálytársunk fia,
SZÁSZ MAGOR KÁROLY elhunyta alkalmából.
Az egykori sepsiszentgyörgyi Történelem–Filológia Líceum 1979-ben végzett kémia–biológia osztályának közössége és az osztályfőnök
5237/b
Megemlékezés
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a vargyasi
id. FARKAS IMRÉRE halálának 16. évfordulóján. Drága emlékét a szívünkben hordozzuk.
Szerettei
109617
Elmentél, de a szívedből adott szeretet itt él bennünk tovább. Fájó szívvel emlékezünk JÓZSA EMMÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Szerettei
1120752
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára, a rétyi PÁL LENKÉRE halálának 5. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336108
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre,
LENGYEL MÁRIÁRA halálának 29., illetve
LENGYEL JÓZSEFRE
halálának 24. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4336110
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.