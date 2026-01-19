Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető apa, nagyapa, após, testvér, sógor, rokon és jó barát,

id. özv. CSÁKI FERENC

autószerelő

életének 78., özvegységének 17. évében 2026. január 16-án hosszan tartó, de kitartással viselt betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait január 20-án, kedden 12 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól az árkosi temetőben.

Részvétfogadás január

19-én 17 és 19 óra között, valamint a temetés előtt

egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120759

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az oltszemi

id. SZAKÁCS FERENC

életének 84. évében

elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 20-án, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az oltszemi temetőben.

Részvétfogadás január 19-én 18 órától, valamint a temetés napján 13 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120762

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

id. NEDELKA BÉLA

hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után életének 68. évében

2026. január 18-án elhunyt.

Drága halottunktól január

20-án, kedden 13 órakor a közös temetőben veszünk végső búcsút.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szívünkben

örökre megőrizzük.

Gyászolja családja

és szerettei

1120760

Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa,

RÁCZ KÁROLY

78 éves korában családja körében csendesen elhunyt.

Drága halottunkat 2026. január 19-én, hétfőn 12 órakor kísérjük utolsó útjára a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 11 órától.

Jóságát és kedves szavait

szívünkben őrizzük.

Emléke legyen áldott.

Búcsúzik hűséges felesége, Edit és két jó gyermeke,

Károly Szabolcs és Attila Zsombor családjaikkal

3078

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csíklázárfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS VILHELMINA

(szül. NEDERKA)

életének 76., özvegységének 15. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2026. január 19-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadása a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4336111

Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, keresztapa, sógor, rokon és jó szomszéd, az angyalosi

id. MOLNÁR LÁSZLÓ

szerető szíve életének 81. évében türelemmel viselt szenvedés után megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 19-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az angyalosi ravatalozó­háztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szívünkben

örökre megőrizzük.

A gyászoló család

4336112

Részvét

Együttérzéssel, őszinte részvéttel kívánunk megnyugvást a gyászoló hozzátartozóknak néhai Szász Ildikó

(született Veress)

osztály­társunk fia,

SZÁSZ MAGOR KÁROLY ­elhunyta alkalmából.

Az egykori sepsiszentgyörgyi Történelem–Filológia Líceum 1979-ben végzett kémia–biológia osztályának közössége és az osztályfőnök

5237/b

Megemlékezés

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a vargyasi

id. FARKAS IMRÉRE ­halálának 16. évfordulóján. Drága emlékét a szívünkben hordozzuk.

Szerettei

109617

Elmentél, de a szívedből adott szeretet itt él bennünk tovább. Fájó szívvel emlékezünk JÓZSA EMMÁRA ­halálának harmadik évfordulóján. ­Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Szerettei

1120752

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára, a rétyi PÁL LENKÉRE halálának 5. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336108

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre,

LENGYEL MÁRIÁRA ­halálának 29., illetve

LENGYEL JÓZSEFRE

halálának 24. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4336110