Meglepetésgyőzelemmel indította az évet az FK Csíkszereda, amely tegnap saját közönsége előtt 1–0-ra nyert a táblázatban negyedik FC Botoșani ellen a SuperLiga 22. fordulójában. Ilyés Róbert legénysége negyedszer győzött az idényben, viszont így is maradt a táblázat 14. helyén.
A keményre fagyott pályán rendezett mérkőzést jobban kezdte a moldvai csapat, amely már a 4. percben vezetést szerezhetett volna, azonban Sebastian Mailat emelését fogta Eduard Pap. Nem sokkal később a házigazdák is helyzetbe kerültek, Szalay Szabolcs lövését szögletre tolta Jánisz Anesztisz. A folytatásban a vendégek akarata érvényesült, Mailat ollózását kiöklözte a kapus, míg a 28. percben Zoran Mitrov szöglete után Charles Petro kísérlete a gólvonalon álló Veres Szilárd lábáról a kapufa tövére pattant. Eközben a piros-fekete mezesek előtt is adódott lehetőség, Szalay közeli próbálkozását védte a hálóőr. Szünet előtt betalált a Csíkszereda, a 45. percben rövid felszabadítást követően Eppel Márton kapáslövése utat talált a hálóba (1–0).
A második félidőben először Ilyés Róbert legénysége veszélyeztetett, az 55. percben az érkező Eppel kevéssel célt tévesztett, majd kisvártatva a Botoșani járt közel a gólszerzéshez, ekkor Djibril Diaw fejesét kiütötte Pap, aki a 78. percben Petro lehetőségét is bravúrral hárította. Eppel újabb lövésénél mentett Anesztisz, aztán a hátralévő időben a székelyföldi alakulat inkább a védekezésre és az előnye megtartására törekedett. A hajrában Leo Gorzavu együttese kétszer is egyenlíthetett volna, ellenben a 90. percben Enzo López a bal alsó mellé bólintott, míg a ráadásban Ștefan Pănoiu kísérleténél a helyén volt a kapus, így a Csíkszereda meglepetésgyőzelemmel kezdte az évet, január 26-án, hétfőn 17 órától pedig a Galaci Oțelul vendégeként játszik.
Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 22. forduló: FC Csíkszereda–FC Botoșani 1–0 (gólszerző: Eppel Márton 45.).
További eredmények, 22. forduló: FC Argeș–FCSB 1–0, Unirea Slobozia–Aradi UTA 1–3, FC Farul Constanța–FC Hermannstadt 1–1, FC Rapid–FC Metaloglobus Bukarest 1–0, Kolozsvári CFR–Galaci Oțelul 1–0. (miska)
