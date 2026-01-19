VillÃ¡mrajtot vettek a hÃ¡zigazda zÃ¶ld-fehÃ©rek, akik az 5. percben mÃ¡r 2â€“0-ra vezettek a CSM PloieÈ™ti elleni pÃ¡rharc odavÃ¡gÃ³jÃ¡n. A vendÃ©gek az elsÅ‘ fÃ©lidÅ‘ felÃ©nÃ©l szÃ©pÃ­tettek, Ã©s Ãºgy tÅ±nt, hogy visszakapaszkodnak a meccsbe, viszont a Sepsi-SIC 20 mÃ¡sodperc alatt kÃ©t gÃ³lt szerezve visszaÃ¡llÃ­totta a rendet a pÃ¡lyÃ¡n (4â€“1). Innen mÃ¡r csak egy csapat volt a parketten, Ã©s kÃ©t Ãºjabb szentgyÃ¶rgyi talÃ¡lat utÃ¡n 6â€“1-es Ã¡llÃ¡snÃ¡l vonultak szÃ¼netre az egyÃ¼ttesek. A tÃ©rfÃ©lcsere utÃ¡n sem sokat vÃ¡ltozott a jÃ¡tÃ©k kÃ©pe, Veress Botond tanÃ­tvÃ¡nyai magabiztosan irÃ¡nyÃ­tottÃ¡k a kÃ¼zdelmet, mindvÃ©gig Ã©rvÃ©nyesÃ­tettÃ©k akaratukat. A 33. percben mÃ¡r tÃ­z talÃ¡latnÃ¡l jÃ¡rtak a hÃ¡romszÃ©kiek (10â€“1), akik az utolsÃ³ sÃ­pszÃ³ig mÃ©g hÃ¡romszor bevettÃ©k a Prahova megyeiek kapujÃ¡t, Ã­gy roppant meggyÅ‘zÅ‘ teljesÃ­tmÃ©nnyel 13â€“1-es kiÃ¼tÃ©ses gyÅ‘zelmet arattak az Elitek LigÃ¡ja selejtezÅ‘jÃ©nek elsÅ‘ mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©n.

A Sepsi-SIC utÃ¡npÃ³tlÃ¡scsapata jÃ³ esÃ©llyel mÃ¡r hazai pÃ¡lyÃ¡n eldÃ¶ntÃ¶tte a tovÃ¡bbjutÃ¡s kÃ©rdÃ©sÃ©t, miutÃ¡n szombaton roppant meggyÅ‘zÅ‘ jÃ¡tÃ©kkal 13â€“1-es kiÃ¼tÃ©ses gyÅ‘zelmet aratott a vendÃ©g CSM PloieÈ™ti fÃ¶lÃ¶tt az U19-es teremlabdarÃºgÃ³ Elitek LigÃ¡ja selejtezÅ‘jÃ©nek odavÃ¡gÃ³jÃ¡n. A pÃ¡rharc visszavÃ¡gÃ³jÃ¡t januÃ¡r 25-Ã©n, vasÃ¡rnap 14.15-tÅ‘l rendezik a ploieÈ™ti-i Olimpia Sportteremben.

