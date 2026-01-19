HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

TeremlabdarÃºgÃ¡s, U19MÃ¡r az odavÃ¡gÃ³n eldÃ¶ntÃ¶ttÃ©k a tovÃ¡bbjutÃ¡st

2026. januÃ¡r 19., hÃ©tfÅ‘, Sport

A Sepsi-SIC utÃ¡npÃ³tlÃ¡scsapata jÃ³ esÃ©llyel mÃ¡r hazai pÃ¡lyÃ¡n eldÃ¶ntÃ¶tte a tovÃ¡bbjutÃ¡s kÃ©rdÃ©sÃ©t, miutÃ¡n szombaton roppant meggyÅ‘zÅ‘ jÃ¡tÃ©kkal 13â€“1-es kiÃ¼tÃ©ses gyÅ‘zelmet aratott a vendÃ©g CSM PloieÈ™ti fÃ¶lÃ¶tt az U19-es teremlabdarÃºgÃ³ Elitek LigÃ¡ja selejtezÅ‘jÃ©nek odavÃ¡gÃ³jÃ¡n. A pÃ¡rharc visszavÃ¡gÃ³jÃ¡t januÃ¡r 25-Ã©n, vasÃ¡rnap 14.15-tÅ‘l rendezik a ploieÈ™ti-i Olimpia Sportteremben.

  • FotÃ³: Miska Brigitta
    FotÃ³: Miska Brigitta

VillÃ¡mrajtot vettek a hÃ¡zigazda zÃ¶ld-fehÃ©rek, akik az 5. percben mÃ¡r 2â€“0-ra vezettek a CSM PloieÈ™ti elleni pÃ¡rharc odavÃ¡gÃ³jÃ¡n. A vendÃ©gek az elsÅ‘ fÃ©lidÅ‘ felÃ©nÃ©l szÃ©pÃ­tettek, Ã©s Ãºgy tÅ±nt, hogy visszakapaszkodnak a meccsbe, viszont a Sepsi-SIC 20 mÃ¡sodperc alatt kÃ©t gÃ³lt szerezve visszaÃ¡llÃ­totta a rendet a pÃ¡lyÃ¡n (4â€“1). Innen mÃ¡r csak egy csapat volt a parketten, Ã©s kÃ©t Ãºjabb szentgyÃ¶rgyi talÃ¡lat utÃ¡n 6â€“1-es Ã¡llÃ¡snÃ¡l vonultak szÃ¼netre az egyÃ¼ttesek. A tÃ©rfÃ©lcsere utÃ¡n sem sokat vÃ¡ltozott a jÃ¡tÃ©k kÃ©pe, Veress Botond tanÃ­tvÃ¡nyai magabiztosan irÃ¡nyÃ­tottÃ¡k a kÃ¼zdelmet, mindvÃ©gig Ã©rvÃ©nyesÃ­tettÃ©k akaratukat. A 33. percben mÃ¡r tÃ­z talÃ¡latnÃ¡l jÃ¡rtak a hÃ¡romszÃ©kiek (10â€“1), akik az utolsÃ³ sÃ­pszÃ³ig mÃ©g hÃ¡romszor bevettÃ©k a Prahova megyeiek kapujÃ¡t, Ã­gy roppant meggyÅ‘zÅ‘ teljesÃ­tmÃ©nnyel 13â€“1-es kiÃ¼tÃ©ses gyÅ‘zelmet arattak az Elitek LigÃ¡ja selejtezÅ‘jÃ©nek elsÅ‘ mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©n.

TeremlabdarÃºgÃ¡s, Elitek LigÃ¡ja â€“ selejtezÅ‘, odavÃ¡gÃ³: Sepsi-SICâ€“CSM PloieÈ™ti 13â€“1 (6â€“1).
SepsiszentgyÃ¶rgy, SzabÃ³ Kati Sportcsarnok. Vezette: TÃ³th JÃ¡nos Ã©s SÃ¡ndor Tas. Sepsi-SIC: RÃ¡duly â€“ MakÃ³, Rendi, Kiss, Sandu (cserÃ©k: KisgyÃ¶rgy, Udvardi, Csomos, ZÃ¡ngui, Dobozi, Neagu, Bodor, BÃ¡cs). EdzÅ‘: Veress Botond. PloieÈ™ti: Tocitu â€“ VÃ¢rlas, Tatu, Mihai, Badea (cserÃ©k: Puiu, Baciu, MihÄƒilÄƒ, RÄƒdulescu, Racoveanu, Iorga). EdzÅ‘: MiÂ­hail Niculescu. GÃ³lszerzÅ‘k: Udvardi (4., 5.), Rendi (11.), Neagu (11.), BÃ¡cs (19.), MakÃ³ (20., 23., 27., 40.), Sandu (22.), Csomos (33.), Dobozi (38.), Bodor (40.), illetve RÄƒdulescu (10.).

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Tibodi Ferenc Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2026-01-19 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 27 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket!

Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.

Havi tÃ¡mogatÃ¡s (elÅ‘fizetÃ©s): a megadott Ã¶sszeget havonta automatikusan levonjuk a kÃ¡rtyÃ¡drÃ³l (minimum 5 RON/hÃ³). BÃ¡rmikor lemondhatÃ³, a kezelÃ©shez e-mailben kÃ¼ldÃ¼nk egy egyszer hasznÃ¡lhatÃ³ kezelÅ‘ linket.

Havi tÃ¡mogatÃ¡s indÃ­tÃ¡sa
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint az elmÃºlt Ã©vekben ki volt RomÃ¡nia legjobb miniszterelnÃ¶ke?
















eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1035
szavazÃ³gÃ©p
2026-01-19: Sport - :

BorÃ­totta a papÃ­rformÃ¡t az FK CsÃ­kszereda (LabdarÃºgÃ¡s, SuperLiga)

MeglepetÃ©sgyÅ‘zelemmel indÃ­totta az Ã©vet az FK CsÃ­kszereda, amely tegnap sajÃ¡t kÃ¶zÃ¶nsÃ©ge elÅ‘tt 1â€“0-ra nyert a tÃ¡blÃ¡zatban negyedik FC BotoÈ™ani ellen a SuperLiga 22. fordulÃ³jÃ¡ban. IlyÃ©s RÃ³bert legÃ©nysÃ©ge negyedszer gyÅ‘zÃ¶tt az idÃ©nyben, viszont Ã­gy is maradt a tÃ¡blÃ¡zat 14. helyÃ©n.
2026-01-19: Sport - Tibodi Ferenc:

A vÃ¡rtnÃ¡l nehezebben nyertek a KolozsvÃ¡r ellen (NÅ‘i kosÃ¡rlabda, Nemzeti Liga)

Nem vÃ¡rt ellenÃ¡llÃ¡sba Ã¼tkÃ¶zÃ¶tt a bajnoki cÃ­mvÃ©dÅ‘ Sepsi-SIC, amely szombaton a vÃ¡rtnÃ¡l nehezebben, egy vÃ©gig kiÃ©lezett mÃ©rkÅ‘zÃ©sen 79â€“68-ra gyÅ‘zÃ¶tt a KolozsvÃ¡ri U ellen a nÅ‘i kosÃ¡rlabda Nemzeti Liga 14. kÃ¶rÃ©ben. IdÃ©nybeli kilencedik sikerÃ¼knek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en a zÃ¶ld-fehÃ©rek egyelÅ‘re a tabella harmadik helyÃ©t foglaljÃ¡k el, Ã¡m a fordulÃ³ rangadÃ³jÃ¡nak Ã©s zÃ¡rÃ³meccsÃ©nek szÃ¡mÃ­tÃ³ TÃ¢rgoviÈ™teâ€“Bukaresti Rapid talÃ¡lkozÃ³ utÃ¡n visszacsÃºszhatnak a negyedik pozÃ­ciÃ³ba.
rel="noreferrer"