Női kosárlabda, Nemzeti LigaA vártnál nehezebben nyertek a Kolozsvár ellen

2026. január 19., hétfő, Sport

Nem várt ellenállásba ütközött a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely szombaton a vártnál nehezebben, egy végig kiélezett mérkőzésen 79–68-ra győzött a Kolozsvári U ellen a női kosárlabda Nemzeti Liga 14. körében. Idénybeli kilencedik sikerüknek köszönhetően a zöld-fehérek egyelőre a tabella harmadik helyét foglalják el, ám a forduló rangadójának és zárómeccsének számító Târgoviște–Bukaresti Rapid találkozó után visszacsúszhatnak a negyedik pozícióba.

    Fotók: Miska Brigitta

A vendégek kapták el jobban a rajtot, viszont a házigazdák gyorsan átvették a kezdeményezést, és az 5. percben Reagan Bass büntetőből szerzett kosaraival 9–3-ra vezetett a Sepsi-SIC. A folytatásban magukra találtak a kincses városi egyetemisták, akik előbb 9–9-re kiegyenlítettek, majd két ponttal megnyerték az első negyedet (12–14). A 12. percben hét pont volt a kolozsváriak előnye (12–19), azonban a zöld-fehérek nem csüggedtek, mindent megtettek azért, hogy játékban maradjanak. A 18. percben még kilenc pont volt a lemaradásuk (22–31), ám Dominique Davis irányításával a mieink összehoztak egy 12–3-as sorozatot, és húszpercnyi kiélezett küzdelem után 34–34 volt az erdélyi rangadó állása.

 

 

A térfélcsere után is fej fej mellett haladt a két csapat, egyik sem tett szert nagyobb előnyre. A 28. percben Mérész Beatrix pontjaival 50–47-re vezettek a háromszékiek, ám Zoran Mikeš lányai nem tudták megtartani az előnyüket, és a harmadik negyed végére 53–54-re alakult a találkozó állása. Az utolsó tíz perc eleje is szoros küzdelmet hozott, aztán a 34. percben ötpontos különbséget alakított ki a sepsiszentgyörgyi együttes (66–61). A kolozsváriak edzője, Ionel Brustur időkéréssel próbálta megtörni a lassan magára találó hazaiak lendületét, ellenben ez nem sikerült, így lányaink kézben tartva a mérkőzés hajráját, a döntő pillanatokban higgadtabban játszva végül 11 pontos különbséggel, 79–68 arányban nyerték meg a Szamos-partiak elleni bajnoki összecsapást.

 

 

A vereség ellenére a Kolozsvári U adta a meccs legjobb játékosát: az egyetemisták amerikai idegenlégiósa, Lauryn Taylor dupla duplával, azaz 28 ponttal és 17 lepattanóval zárt. A hazaiaktól Szabó Fanni 17 ponttal volt a legeredményesebb, míg Bass 10 lepattanót tett hozzá a győzelemhez.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 14. forduló: Sepsi-SIC–Kolozsvári U 79–68 (12–14, 22–20, 19–20, 26–14).
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 160 néző. Vezette: Gabriel Deliu, Helmut Piess, Diana Bucerzan. Sepsi-SIC: Armanu 11/6, Cătinean 8, Szabó 17/6, Mérész 15, Bass 9 – Davis 15/3, Holló, Mikeš 2, Haranguș, Ghiță 2. Edző: Zoran Mikeš. Kolozsvári U: Lipovan 9/3, Chiș 8/6, Bara-Németh 5, Taylor 28/13, Morris 12 – Ilieș 4, Rus, Axintie, Pop, Horváth 2. Edző: Ionel Brustur.

2026-01-19: Sport - Tibodi Ferenc:

