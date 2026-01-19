Szombaton a Kézdivásárhelyi SE kezdett jobban, amely már az első negyed végére 16 pontos előnyre tett szert a céhes városba látogató Bukaresti Dan Dacian ellen (30–14). A második szakaszban visszavett a sebességből a hazai alakulat, amely hat ponttal növelte a két gárda közötti különbséget, és húszpercnyi játék után gyakorlatilag eldöntötte a találkozót (51–29). A térfélcsere után is a felső-háromszékiek irányították a mérkőzést, Claudio Garcia Morales tanítványai percről percre közelebb kerültek szezonbeli tizenegyedik bajnoki sikerükhöz (75–42). A meccs zárószakaszában teljes egészében visszakapcsoltak a kék-fehérek, így kiegyenlítődött a küzdelem, viszont a KSE 93–61 (30–14, 21–15, 24–13, 18–19) arányban megnyerte a 6. forduló első összecsapását. Csapatunk legjobbjai Mikyla Toliver és Anysa Jordan voltak: előbbi 27 ponttal, utóbbi pedig 21 egységgel és 13 lepattanóval járult hozzá a kézdivásárhelyiek diadalához. A túloldalon a 15 pontig jutó Eva Gavrilă bizonyult a legeredményesebbnek. Együttesünk további pontszerzői: Kozman 6/6, Tuchiluș 14/6, Zoller 2, Páll D. 12/6, Tusa 2, Bodor 9. Játszott még: Bartók, Páll A., Gál B., Gál P.

Tegnap is a házigazdák kapták el jobban a rajtot, de ezúttal a fővárosi ellenfél résen volt, így kiegyenlítettebb harc alakult ki (25–19). A második negyedben a Dan Dacian többször közel állt az egyenlítéshez (30–29), azonban a céhes városiak rendre megakadályozták ebben, és bár elveszítették a második tíz percet, mégis hárompontos előnnyel vonultak nagyszünetre (41–38). A fordulás után is folytatódott a kiélezett küzdelem (45–44), ellenben a hazaiak a kulcspillanatokban mindig jobbnak bizonyultak, ezáltal 64–58-as állásról kezdhették meg az utolsó negyedet. Ebben lányaink már nem bíztak semmit a véletlenre, magasabb sebességi fokozatba kapcsolva 89–73-ra (25–19, 16–19, 23–20, 25–15) nyerték meg a találkozót. Ez volt a KSE idénybeli tizenkettedik bajnoki győzelme, alakulatunk hibátlan mérleggel vezeti a másodosztályt. Ezúttal is Toliver és Jordan lett a mérkőzés legjobbja: előbbi 27 ponttal zárt, utóbbi újabb dupla duplát jegyzett, hiszen 29 pont és 10 lepattanó került a neve mellé. A bukarestieknél a 19 pontig jutó Lara Perian jeleskedett. A céhes városi gárda további pontszerzői: Kozman 15/3, Bartók 2, Tuchiluș 5/3, Páll D. 1, Tusa 2, Bodor 8/6. Játszott még: Zoller, Daczo-Hodor, Gál P., Majos. (tibodi)