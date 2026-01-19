Hozzávalók: 1 nagy tasak babapiskóta, 4 kivi, 2–3 banán, 1 ananászkonzerv, 4 narancs; a krémhez: 6 tojássárgája, 25 dkg cukor, 5 dl tejszín, 1 dl tej, 2 tasak zselatin, 0,6 dl víz, 1 tasak vaníliás cukor.
Elkészítése. Előbb elkészítjük a krémet. Ehhez a tojássárgájákat habosra kavarjuk a cukorral és a vaníliás cukorral, hozzáadjuk a tejet, majd gőz fölött addig kavargatjuk, amíg sűrű krém lesz belőle, majd lehűtjük. A tejszínből 1 decinyit félreteszünk a díszítéshez, a többit kemény habbá verjük, majd összekeverjük a hideg tojáskrémmel. A zselatint feloldjuk a vízben, majd 30 másodpercre mikrohullámú sütőbe tesszük. Miután keveset hűlt, összekeverjük a krémmel, felhasználásig félretesszük.
Egy tortaformát kibélelünk átlátszó fóliával, akkora lelógó széleket hagyva, hogy azok befedjék majd a rétegezett torta tetejét is.
Ezután megpucoljuk a gyümölcsöket, és egy részüket olyan alakzatokban felvágva, hogy minél esztétikusabb legyen, szépen elrendezzük a kibélelt tortaforma alján – ez lesz ugyanis a kész torta teteje. A gyümölcsrétegre rásimítjuk a krém felét, majd erre a minél apróbbra vágott maradék gyümölcsöt. Erre rásimítjuk a maradék krémet, majd befödjük az ananászlébe mártott piskótadarabokkal. Az ekképp összeállított torta tetejére hajtjuk a lelógó fóliavégeket, majd legalább két-három órára hűtőbe tesszük.
Ha megdermedt a tortánk, kivesszük a hűtőből, a piskótás feléről lebontjuk a fóliát, ráhelyezünk egy süteményestálat vagy tortatartót, és egy hirtelen mozdulattal átfordítjuk, hogy a piskótás fele alul, míg a gyümölccsel kirakott fele felül kerüljön. Óvatosan lehúzzuk róla a fóliát. A félretett 1 decinyi tejszínt felverjük, és tetszés szerint csinos rózsákat nyomunk belőle a torta tetejére. Felszeletelve tálaljuk vendégváróként vagy bármilyen ünnepi alkalomra.
A torta bármilyen idénygyümölccsel elkészíthető. A receptben leírt tojáskrémet helyettesíthetjük joghurttal vagy sajtkrémmel. Ha nincs mikrohullámú sütőnk, a zselatint gőz fölött melegítsük fel, míg a kisujjunk begyét belemártva égetőnek érezzük a keveréket.
Mennyiség: 1 adag
Elkészítési idő: 1 óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
