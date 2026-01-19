Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2026. január 19., hétfő, Szabadidő
  • Barátosi utcakép. Fotó: Albert Levente
    Barátosi utcakép. Fotó: Albert Levente
2026-01-19: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Diplomatatorta)

Hozzávalók: 1 nagy tasak babapiskóta, 4 kivi, 2–3 banán, 1 ananászkonzerv, 4 narancs; a krémhez: 6 tojássárgája, 25 dkg cukor, 5 dl tejszín, 1 dl tej, 2 tasak zselatin, 0,6 dl víz, 1 tasak vaníliás cukor.
2026-01-19: Belföld - :

Ismét halasztott az alkotmánybíróság (Igazságszolgáltatási nyugdíjak)

Negyedik alkalommal is elhalasztotta pénteken az alkotmánybíróság (CCR) a döntést az igazságügyi nyugdíjreform-tervezetről, amely fokozatosan kivezetné a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét és csökkentené a bírák és ügyészek – köztük az alkotmánybíróság tagjai – speciális nyugdíját.
