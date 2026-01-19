„Nem volt elég, hogy Bukarestben törvénybe szabták az ingatlanok adóemelését”, és a piaci érték fölé emelték az ingatlanok árát, aminek az alapján az adókat kiszámolják, „még a helyi tanács is rátett egy jó adagot” – írja közösségi oldalán közzétett bejegyezésében, amelyben arra is figyelmeztet: „a törvényt azok szavazták meg, akiket mi azért választottunk meg, hogy minket képviseljenek, nem pedig, hogy az utolsó bőrt is lehúzzák rólunk!” Fazakas Péter sérelmezi, hogy a megemelt ingatlanadók mellett a járműadók kétszer magasabbak Sepsiszentgyörgyön, mint a legtöbb más városban, de úgy véli, van lehetőség ezek módosítására is, hiszen a garázsok bérleti díjával kapcsolatosan már valamennyit visszakozott az önkormányzat (szerk. megj.: egy szintén mára kitűzött rendkívüli tanácsülésen csökkenti négyzetméterenként 25 euróról 10 euróra a bérletek árát).

„Tehát aki úgy érzi, hogy becsapták azok, akik tulajdonképpen az érdekeit kéne hogy képviseljék”, jöjjön el „egy csendes, békés találkozásra, beszélgetésre” hétfőn 12 órakor a polgármesteri hivatal elé – írja. „Nem dühöngeni, törni-zúzni akarunk, az nem a mi műfajunk, hanem puszta jelenlétünkkel jelezni az illetékeseknek, hogy nem értünk egyet velük!” – teszi hozzá. Fazakas Péter – aki nyolc évig volt a megyei tanács tagja, és 2024-ben az Erdélyi Magyar Szövetség zászlaja alatt pályázott a tanácselnöki tisztségre, de alulmaradt Tamás Sándorral szemben – minden törvényes lépést ki akar használni, hogy jobb belátásra bírja az önkormányzatot, még helyi népszavazást is hajlandó kezdeményezni a tanács leváltására, „amennyiben közakarat lesz rá”. Véleményével sokan egyetértenek, bejegyzését több százan osztották meg – egyébként más közösségi oldalakon is az adózásról folyt a legtöbb szó az elmúlt napokban, nagyon felbolydultak az emberek –, ám többen is szóvá tették, hogy rossz a tüntetés időpontja, sokan dolgoznak 12 órakor.

A törvény szerint egyébként a megválasztott helyi tanács helyi népszavazással le is váltható. Egy ilyen referendumot a prefektúra szervez meg, ha az adott közigazgatási egységben bejegyezett választók legalább 25 százaléka írásban kéri ezt; a kérésnek a személyi adatokon kívül indoklást is tartalmaznia kell. A népszavazás akkor érvényes, ha a választók legalább 30 százaléka részt vesz rajta; és ha az egyszerű többség (azaz a választók 15 százaléka plusz egy) a tanács menesztésére szavaz, akkor a testületet feloszlatják és új választásokat írnak ki.

Az adóemelésekről Antal Árpád polgármester kedden délután tartja az első, magyar nyelvű lakossági fórumot, amelyre már minden hely betelt, ezért az elöljáró közösségi oldalán élőben is közvetítik; a kérdéseket írásban is fel lehet tenni ma 16 óráig. Csütörtökön kerül sor a román nyelvű fórumra, és ha ezek után is lesz még igény, újabb találkozókat is szerveznek.