A magyar kultúra napja Háromszéken BARÓT. Ma 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében a Tortoma Önképzőkör rendezvényén Czilli Aranka író, költő (Kovászna) bemutatja A narancssárga ruha (2025) című novelláskötetét. Beszélgetőtárs: Csog Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Barót). A könyv a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

♦ Január 22-én, csütörtökön 18 órakor az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár-termében Híres erdővidékiek címmel Erdővidék kiemelkedő személyiségeiről készült portrékból nyílik kiállítás, amelyeket Kertai Zalán szigetszentmiklósi képzőművész készített. A kiállítást megnyitja Demeter László muzeológus.

SEPSISZENTGYÖRGY. Január 21-én, szerdán 17 órától az Erdélyi Művészeti Központban Madaras Péter és Hosszú Zoltán kurátori tárlatvezetése a Ctrl+Alt+Del kiállításon. ♦ 19 órakor az Árkosi Kulturális Központban megnyitják a Barcsay 125 kiállítást – anatómiai rajzkiállítás a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében. A tárlatot megnyitja Péter Alpár képzőművész, a PTE Művészeti Kar Kihelyezett Képzőművészeti Intézetének anatómiatanára és Szebeni Zsuzsanna intézetvezető.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Január 20-án, kedden 18 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Tanulók Klubjának fúvószenekara és mazsorettcsoportja lép fel a Magyar kultúra (a zene és tánc nyelvén) című előadással. Jegyek válthatók 20 lejért a Vigadó Művelődési Központ jegypénztárában. Online: in-time.hu. ♦ Január 21-én, szerdán 19 órától ugyanott a nagyteremben az Udvarhely Néptáncműhely 100 lejes feleség című előadása.

KOVÁSZNA. Január 22-én, csütörtökön 11 órától a Kovásznai Művelődési Központban Petőfi Sándor-életmű – előadás Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészének tolmácsolásában.

Lakossági fórum

A Székely Nemzeti Tanács január 21-én, szerdán 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében lakossági fórumot szervez Székelyföld autonómiájának jövőjéről. Meghívott előadók: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke, Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő ügyvivője. Moderátor Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke, házigazda Gazda Zoltán, az SZNT ügyvivője. Közreműködnek a Brassói Magyar Színház tagjai: Farkas Tamás Zoltán, Szász Mihály, Demeter Elemér, Lu­caci Réka és Antal Zita Melánia. Minden érdeklődőt várnak.

Színház

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK KO­VÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Központban január 29-én 19 órától a Matei Vișniec Kenyérrel a zsebben című darabja látható, melynek létrehozói Fogarasi Alpár és Kardos Marci, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészei; január 31-én 19 órától Alexandru Popa: A boldogság titka – a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Mindkét előadásra évényesek a megvásárolt színházbérletek. A jegy ára szabadeladásban 30 lej. Jegyek elővételben hétköznapokon 9–15 óráig, pénteken 9–13 óráig, a fennmaradó helyekre előadások előtt fél órával a helyszínen vásárolhatók.

Tánc

VENDÉGJÁTÉKOK. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 23-án, pénteken 19 órától 100 lejes feleség – az Udvarhely Néptáncműhely vendégelőadása. • 28-án, szerdán a Háromszék Tánc­stúdióban 12 órától Szép új világ, 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendégelőadásai. Jegyek mindkét előadásra a központi jegyirodában kaphatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Bernard: Mars-küldetés (románul beszélő), 16.30-tól Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 18 órától Nürnberg (román feliratos), 18.15-től Magánélet (román feliratos), 20.30-tól Greenland: Az új menedék (magyarul beszélő), 20.45-től Legénybúcsú (magyar vígjáték).

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Január 25-ig zajlik az ökumenikus imatized naponta 18 órától az „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is.” (Ef. 4,4) szentírási idézettel. Ma a Gyöngyvirág utcai református templomban Takó István katolikus plébános, szerdán az evangélikus templomban Hegyi István református lelkész szolgál.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN TALÁLKOZÓK. Keddenként 18.45–21 óráig a belvárosi Szent József-plébánián; szerdánként 19–21 óráig a Krisztus Király-plébánián (a keddi és szerdai találkozót élőben is közvetítik: elérhető és újrahallgatható az elet­alelekben.ro oldalon az Élő adás menüpontban); csütörtökönként 22–22.30-ig imaszolgálat van azok számára, akik ebben az órában bekapcsolódnak és nincs lehetőségük közösségbe járni (bárki bekapcsolódhat bárhol tartózkodik, bármilyen szükséglettel, kéréssel); péntekenként 18–20 óráig román nyelven a Szent Benedek-plébánián tartanak találkozókat, amelyek szándéka a plébániák lelki életének fellendítése.

LELKINAP HÁZASPÁROKNAK. Január 31-én, szombaton a csíksomlyói Jakab Antal Házban a házasság hetére hangoló lelkinapot szervez a Gyulafehérvári Családpásztor Evangelizációs Szolgálat A házasság szabadsága címmel. Az előadó Dávid György plébános lesz, tanúságot tesz Kovács Csaba és Melinda, Kopacz Zoltán és Zsuzsa. További részletek a csaladpasztor.com oldalon.

Jótékonysági est

Január 21-én, szerdán 19 órától a baróti unitárius templomban Intés az őrzőkhöz – versek, gondolatok a hitről, kitartásról és helytállásról címmel Marosán Csaba színművész (Kolozsvár) tart jótékonysági irodalmi estet a baróti Dimény István (Kottyász) megsegítése érdekében. Szervezők: Diakónia Keresztyén Alapítvány Idősgondozó Ágazata, Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezete. Minden segítőkész érdeklődőt szeretettel várnak.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban február 2-án ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél születés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodása alakult ki. Várnak továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, illetve koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk; azok a felnőttek is jelentkezhetnek vizsgálatra, akik Parkinson-kórban vagy sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat célja, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A háromhetes fejlesztőprogram február 2–20. között zajlik. A szűrővizsgálaton jelentkezés alapján lehet részt venni, jelentkezni a 0724 266 020-as telefonszámon lehet.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Cine-ma. In memoriam Tarr Béla – emlékezés a január 6-án 71 éves korában elhunyt világhírű magyar filmesre. • A festmény az enyém, az értelmezés a tiétek – Márkos András emlékére. 2025-ben volt Márkos András születésének 75. és halálának 5. évfordulója. • FNT 2025 – Alaszka. Az Országos Színházi Fesztivál 35. kiadására az erdélyi magyar színházak zöme meghívást kapott. A marosvásárhelyi Yorick független színházi társulat az Alaszka című előadással érkezett, amelyet Elise Wilk írt és Sebestyén Aba rendezett.

Gombaismereti kiselőadások

Január 22-én 17 órától bemutatják a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi képes eseménynaptárát Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban, majd Farkas János tart vetített képes kiselőadást Gombásztábor Kapnikbányán, gombaritkaságok címmel.

Röviden

SZÜNETEL A JOGI TANÁCSADÁS néhány hétig a szerkesztőségünkben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) tart nyitva.