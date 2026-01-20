Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. január 20., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás

„Az ember nem azért él, hogy boldog legyen.
Azért él, hogy ember ­legyen. Hogy vigyázzon arra, ami rábízatott: a világ egy darabjára, a munkájára, az emberekre maga körül.”
(Márai Sándor)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, vő, após, apatárs, rokon és ismerős,
TUSA-ILLYÉS ATTILA
építész
életének 65., házasságának 40. évében méltósággal és türelemmel viselt, hosszú betegség után megpihent.
Temetése 2026. január 21-én 15 órakor lesz a vár­templomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
5238/b

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az oltszemi
id. SZAKÁCS FERENC
életének 84. évében 
elhunyt.
Drága halottunk földi 
maradványait 2026. január 20-án 14 órakor helyezzük
 örök nyugalomra az oltszemi temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120762

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, 
az egerpataki születésű
özv. VERESS JUDIT
(szül. BUCS)
nyugalmazott gyerekvédőnő
életének 78. évében 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Temetése 2026. január 21-én 14 órakor lesz az árkosi 
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336121

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában meg­nyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, 
közeli és távoli rokon, 
ismerős, a hidvégi
KISS ANDRÁS
életének 93., házasságának 67. évében 2026. január 
19-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Drága halottunk földi 
maradványait január 21-én 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
A gyászoló család
4336117

 

Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, 
Kiss Ildikónak és családjának édes­apja elhunyta 
alkalmából.
A Mikes Kelemen Elméleti 
Líceum igazgatósága 
és munkaközössége
1120766

 

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsiszentgyörgyi KÖVÉR MARGIT temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, az elmúlt napokban szóban, írásban vagy telefonon fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben segítségünkre voltak. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120763

 

Megemlékezés

Ma, halálod tizenegyedik 
évfordulóján szerető 
gondolatokkal ölelünk át. 
Nagyon hiányzol! 
Hálásak vagyunk, hogy Te, FODOR CSILLA, 
voltál az Édesanyánk. 
Elevenen él bennünk 
minden szavad, ragyogó 
arcod, és az, hogy nem 
akartál magunkra hagyni. 
Talán csak előre­mentél, de soha távol tőlünk.
Gyermekei
3079

Fájó szívvel emlékezünk 
a fotosmartonosi
SERESTER MARGITRA
(szül. FEJÉR) 
halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei

1120768

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordozunk mosolyogva, csendesen.” ­Fájdalommal emlékezünk TÓTH DELINRE 
halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336118

Fájó szívvel emlékezünk nagyajtai születésű
BALÓ LAJOSRA 
halálának 32. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336120

Gyújtok egy gyertyát, és 
gondolok rád. Bárcsak itt 
lennél. Bárcsak tudnád, hogy itt vagyok. Lelkemben bánat, és a szívem sötét. Megfáradt kezeid már soha nem 
foghatom. Szerető szavaid többé nem hallhatom. 
Fénylő szemeidbe sohasem nézhetek. De senki nem 
veheti el tőlem az emlékeidet. 
Kegyelettel és szeretettel 
emlékezem a felsőlemhényi
id. GYERGYAI IMRÉRE, 
a volt gépállomás szekciófőnökére, akinek 28 éve csak az emléke van köztünk. Amíg élünk, emléke legyen áldott. Nyugalma csendes.
Fájó szívű húga, Lenke
109679

Nehéz az élet nélküled, / Egy szál virág, egy gyertyaláng, /
Egy fénykép, amin mosolyogsz ránk. / Emléked örökre itt van velünk, / Amíg élünk, Te is itt vagy velünk. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a ma egy éve elhunyt TOMPA BÉLÁNÉ MIHÁLY IRÉNRE (Ircsike). 
Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
1120761

„A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Szeretettel és 
kegyelettel emlékezünk
a berecki FEJÉR JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120756

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsi­szentgyörgyi
MIKOLA MÁRIÁRA
halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A Lőrincz család
4336114

Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek, gondolatban velünk vagytok. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 16 éve elhunyt PAP ILONÁRA, 
valamint a 12 éve elhunyt
PAP JÓZSEFRE.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4336119

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-20 00:00 Cikk megjelenítése: 387 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1055
szavazógép
2026-01-20: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

A magyar kultúra napja Háromszéken
BARÓT. Ma 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében a Tortoma Önképzőkör rendezvényén Czilli Aranka író, költő (Kovászna) bemutatja A narancssárga ruha (2025) című novelláskötetét. Beszélgetőtárs: Csog Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Barót). A könyv a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.
rel="noreferrer"