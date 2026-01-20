Elhalálozás
„Az ember nem azért él, hogy boldog legyen.
Azért él, hogy ember legyen. Hogy vigyázzon arra, ami rábízatott: a világ egy darabjára, a munkájára, az emberekre maga körül.”
(Márai Sándor)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, vő, após, apatárs, rokon és ismerős,
TUSA-ILLYÉS ATTILA
építész
életének 65., házasságának 40. évében méltósággal és türelemmel viselt, hosszú betegség után megpihent.
Temetése 2026. január 21-én 15 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
5238/b
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az oltszemi
id. SZAKÁCS FERENC
életének 84. évében
elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2026. január 20-án 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra az oltszemi temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120762
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,
az egerpataki születésű
özv. VERESS JUDIT
(szül. BUCS)
nyugalmazott gyerekvédőnő
életének 78. évében
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Temetése 2026. január 21-én 14 órakor lesz az árkosi
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336121
Szívünk mély fájdalmával,
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér,
közeli és távoli rokon,
ismerős, a hidvégi
KISS ANDRÁS
életének 93., házasságának 67. évében 2026. január
19-én visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait január 21-én
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
A gyászoló család
4336117
Részvét
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki volt kolléganőnknek,
Kiss Ildikónak és családjának édesapja elhunyta
alkalmából.
A Mikes Kelemen Elméleti
Líceum igazgatósága
és munkaközössége
1120766
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsiszentgyörgyi KÖVÉR MARGIT temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, az elmúlt napokban szóban, írásban vagy telefonon fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben segítségünkre voltak. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120763
Megemlékezés
Ma, halálod tizenegyedik
évfordulóján szerető
gondolatokkal ölelünk át.
Nagyon hiányzol!
Hálásak vagyunk, hogy Te, FODOR CSILLA,
voltál az Édesanyánk.
Elevenen él bennünk
minden szavad, ragyogó
arcod, és az, hogy nem
akartál magunkra hagyni.
Talán csak előrementél, de soha távol tőlünk.
Gyermekei
3079
Fájó szívvel emlékezünk
a fotosmartonosi
SERESTER MARGITRA
(szül. FEJÉR)
halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120768
„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordozunk mosolyogva, csendesen.” Fájdalommal emlékezünk TÓTH DELINRE
halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336118
Fájó szívvel emlékezünk nagyajtai születésű
BALÓ LAJOSRA
halálának 32. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336120
Gyújtok egy gyertyát, és
gondolok rád. Bárcsak itt
lennél. Bárcsak tudnád, hogy itt vagyok. Lelkemben bánat, és a szívem sötét. Megfáradt kezeid már soha nem
foghatom. Szerető szavaid többé nem hallhatom.
Fénylő szemeidbe sohasem nézhetek. De senki nem
veheti el tőlem az emlékeidet.
Kegyelettel és szeretettel
emlékezem a felsőlemhényi
id. GYERGYAI IMRÉRE,
a volt gépállomás szekciófőnökére, akinek 28 éve csak az emléke van köztünk. Amíg élünk, emléke legyen áldott. Nyugalma csendes.
Fájó szívű húga, Lenke
109679
Nehéz az élet nélküled, / Egy szál virág, egy gyertyaláng, /
Egy fénykép, amin mosolyogsz ránk. / Emléked örökre itt van velünk, / Amíg élünk, Te is itt vagy velünk. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a ma egy éve elhunyt TOMPA BÉLÁNÉ MIHÁLY IRÉNRE (Ircsike).
Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
1120761
„A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Szeretettel és
kegyelettel emlékezünk
a berecki FEJÉR JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120756
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
MIKOLA MÁRIÁRA
halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A Lőrincz család
4336114
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek, gondolatban velünk vagytok. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 16 éve elhunyt PAP ILONÁRA,
valamint a 12 éve elhunyt
PAP JÓZSEFRE.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4336119
