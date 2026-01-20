Elhalálozás

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, vő, após, apatárs, rokon és ismerős,

TUSA-ILLYÉS ATTILA

építész

életének 65., házasságának 40. évében méltósággal és türelemmel viselt, hosszú betegség után megpihent.

Temetése 2026. január 21-én 15 órakor lesz a vár­templomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az oltszemi

id. SZAKÁCS FERENC

életének 84. évében

elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2026. január 20-án 14 órakor helyezzük

örök nyugalomra az oltszemi temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,

az egerpataki születésű

özv. VERESS JUDIT

(szül. BUCS)

nyugalmazott gyerekvédőnő

életének 78. évében

türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2026. január 21-én 14 órakor lesz az árkosi

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával,

de Isten akaratában meg­nyugodva tudatjuk, hogy

a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér,

közeli és távoli rokon,

ismerős, a hidvégi

KISS ANDRÁS

életének 93., házasságának 67. évében 2026. január

19-én visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait január 21-én

13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

A gyászoló család

Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki volt kolléganőnknek,

Kiss Ildikónak és családjának édes­apja elhunyta

alkalmából.

A Mikes Kelemen Elméleti

Líceum igazgatósága

és munkaközössége

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsiszentgyörgyi KÖVÉR MARGIT temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, az elmúlt napokban szóban, írásban vagy telefonon fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben segítségünkre voltak. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

Ma, halálod tizenegyedik

évfordulóján szerető

gondolatokkal ölelünk át.

Nagyon hiányzol!

Hálásak vagyunk, hogy Te, FODOR CSILLA,

voltál az Édesanyánk.

Elevenen él bennünk

minden szavad, ragyogó

arcod, és az, hogy nem

akartál magunkra hagyni.

Talán csak előre­mentél, de soha távol tőlünk.

Gyermekei

Fájó szívvel emlékezünk

a fotosmartonosi

SERESTER MARGITRA

(szül. FEJÉR)

halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordozunk mosolyogva, csendesen.” ­Fájdalommal emlékezünk TÓTH DELINRE

halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk nagyajtai születésű

BALÓ LAJOSRA

halálának 32. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Gyújtok egy gyertyát, és

gondolok rád. Bárcsak itt

lennél. Bárcsak tudnád, hogy itt vagyok. Lelkemben bánat, és a szívem sötét. Megfáradt kezeid már soha nem

foghatom. Szerető szavaid többé nem hallhatom.

Fénylő szemeidbe sohasem nézhetek. De senki nem

veheti el tőlem az emlékeidet.

Kegyelettel és szeretettel

emlékezem a felsőlemhényi

id. GYERGYAI IMRÉRE,

a volt gépállomás szekciófőnökére, akinek 28 éve csak az emléke van köztünk. Amíg élünk, emléke legyen áldott. Nyugalma csendes.

Fájó szívű húga, Lenke

Nehéz az élet nélküled, / Egy szál virág, egy gyertyaláng, /

Egy fénykép, amin mosolyogsz ránk. / Emléked örökre itt van velünk, / Amíg élünk, Te is itt vagy velünk. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a ma egy éve elhunyt TOMPA BÉLÁNÉ MIHÁLY IRÉNRE (Ircsike).

Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

„A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Szeretettel és

kegyelettel emlékezünk

a berecki FEJÉR JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsi­szentgyörgyi

MIKOLA MÁRIÁRA

halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A Lőrincz család

Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek, gondolatban velünk vagytok. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 16 éve elhunyt PAP ILONÁRA,

valamint a 12 éve elhunyt

PAP JÓZSEFRE.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

