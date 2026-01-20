A hétvégén elrajtolt a 2025–2026. évi romániai utánpótlás­idény, január 17-én és 18-án a gyimesfelsőloki SkiGyimes adott otthont a Mini Kupa első fordulójának, ahol a különböző korosztályokban 81 fiatal síző tette próbára magát, köztük a sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club alpesisí-csapatának három versenyzője is.

A Csíkszeredai Kidsport szervezte a Skigymes Kupa utánpótlásversenyt, amelyre Románia különböző térségéből 81 sportoló nevezett, az országból összesen 15 klub képviseltette magát. A sízők két óriás-műlesikló viadalon mérték össze tudásukat: szombaton a Miklós Edit által kitűzött, 20 kapus gyors pályán, vasárnap pedig a Toro Tiberiu által kitűzött, 19 kapus technikásabb nyomvonalon. A reggeli órákban nagyon hideg, -16 és -14 Celsius-fok fogadta a résztvevőket, a rajt idejére napsütéses időjárás, -9 és -6 Celsius-fok várta a mezőnyt, kiváló pályaviszonyokkal.

A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club sícsapatát három korosztályban képviselték a Bocz Attila edző által felkészített versenyzők. Első nap Péterffy Mátyás Kund (U8) a negyedik, Bocz Gergő (U10) a tizedik helyen végzett, második nap viszont mindketten sokat javítottak az időeredményeken, mivel bátrabban, határozottabban versenyeztek. Péterffy Mátyás Kund harmadikként futott be, végül kizárták, mivel az utolsó kapunál hibázott, Bocz Gergő pedig a kilencedik lett. A HC-korosztályban érdekelt Péterffy Dorka Zselyke mindkét nap a második pozícióban zárta a megmérettetést, míg a szintén sepsiszentgyörgyi Horváth Gyopár – aki a brassói Toro Racing Team színeiben versenyez – a legjobbnak bizonyult.

A háromszéki együttes felnőtt sportolói, Zöld Róbert és Bálint Boróka – aki élete első viadalát teljesítette – a lengyelországi Suche községben álltak rajthoz. Zöld Róbert első nap a negyedik helyet szerezte meg, csupán pár századmásodperccel lemaradva a dobogóról, második nap azonban egy technikai hiba miatt az első futamot a tizenegyedik, a másodikat újfent a negyedik pozícióban fejezte be, így összesítettben a kilencedik lett. Bálint Boróka mindkét nap sikerrel vette a futamokat, előbb a 27., majd bátrabban csúszva a 22. helyezést érte el. (miska)