Az idei szezonra való felkészülés jegyében a Sepsi ISK fiatal sportolója, Kolozsi Árpád Kristóf (edző: Horovitz Hanna) olaszországi kiszállással indította az évet, és versenyen kívül részt vett a Man. Indoor Open elnevezésű fedett pályás megmérettetésen, amelyen három korosztály képviselői – U20, U23 és felnőtt – mérték össze tudásukat. Kolozsi számára ez szintfelmérő erőpróbának számított, ahol a 800 méteres távon állt rajthoz. A megyeszékhelyi iskolás sportklub atlétája a táv harmadik futamában volt érdekelt, amelyet remek teljesítménnyel, 1:54.00 perces időeredménnyel megnyert, megjavítva ezzel korábbi egyéni csúcsát. Kolozsi 27 századmásodperccel bizonyult gyorsabbnak a második helyezettnél, és csaknem egy másodperccel hamarabb ért célba, mint a harmadik helyen záró ellenfele. Ez az eredmény a 112 fős mezőny összesítésében a kilencedik helyre lett volna elegendő, míg az U20-as korosztályban az ötödik legjobb időt futotta.

Ez a teljesítmény és az újabb rekord egyértelműen jelzi, hogy jó úton jár Kolozsi Árpád Kristóf, aki ha így folytatja, a frissen elrajtolt idény során még többször leteheti névjegyét a hazai és a nemzetközi próbatételek asztalára. (tibodi)