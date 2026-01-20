Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Férfi kézilabda, Európa-bajnokságAz olaszok legyőzésével középdöntősök a magyarok

2026. január 20., kedd, Sport

A magyar férfi kézilabda-válogatott középdöntőbe jutott az Európa-bajnokságon, mivel vasárnap 32–26-ra legyőzte Olaszország csapatát a második fordulóban. A magyar együttes pénteken 29–21-re diadalmaskodott Lengyelország felett, ma 21.30-tól pedig Izland ellen zárja a csoportkört.

    Imre Bence kilenc gólt lőtt Olaszország ellen. Fotó: Magyar Kézilabda-szövetség

Az olasz játékosok hatos falas védekezéssel kezdtek, viszont váltottak a specialitásuknak számító nyitott felállásra. A magyarok jól felkészültek erre, igyekeztek gyors cselekkel, egy az egy elleni megoldásokkal helyzetbe kerülni, miközben Palasics Kristóf ezúttal is bravúrral védett. Az ellenfelet irányító német Hans Robert Hanning időt kért, ugyanis a magyarok labdaszerzések után lőtt gólokkal elléptek (9–6). Az olaszok egy remek sorozattal visszazárkóztak, és amikor a 24. percben egyenlítettek (12–12), Chema Rodríguez szövetségi kapitány is magához hívta alakulatát.

A várakozásoknak megfelelően az ellenfél lövései rendszerint a két szélről érkeztek – nem beállóból vagy átlövésből –, és ezeknek egy részét hatástalanította a magyar védelem. Domenico Ebner is halmozta a hárításokat a kapuban, Bodó Richárd pedig vérző orra miatt az öltözőbe vonult, ellenben a vétkes Giacomo Savini csak kétperces kiállítást kapott piros lap helyett. A szünetkor a vártnál kisebb különbséggel, csupán eggyel vezettek a magyarok (14–13).

A második félidőre Bodó visszatért a kispadra, a pályán ismét a kezdőcsapat volt, és amikor hatékonyan működött a védekezés, sikerült újra négytalálatos előnyt kiépíteni. Ezt követően folytatódott az eredmény hullámzása, előbb az olaszok egyre csökkentették a hátrányukat, majd az 51. percben kialakult az addigi legnagyobb különbség, mivel Bartucz László bravúrjaira alapozva elhúzott a magyar gárda (28–23). Magyarország a vártnál nehezebben győzött Olaszország ellen, azonban a végén már magabiztosan vezetett, így az utolsó percekre nem maradtak izgalmak (32–26).

