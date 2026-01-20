A magyar válogatott vasárnap 15–14-re kikapott a házigazda olimpiai bajnok szerb csapattól a belgrádi férfi vízilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz ma 19 órától győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol alakulat ellen.

Parádésan kezdtek a magyarok, az első támadásból Nagy Ádám lőtt a hálóba, a másodikból Vigvári Vince ejtett a kapuba. Az első szerb fór Vogel Soma kezében halt el, a lefordulást követően pedig Angyal Dániel örülhetett. A második szerb emberelőny megjátszása már sikeresnek bizonyult, a túloldalon viszont Vigvári Vendel értékesítette a létszámfölényt. A házigazdák Dušan Mandić ötméteresével zárkóztak, majd Sava Randje­lovic iratkozott a gólszerzők közé, illetve a negyed végén Nikola Jakšić szabaddobásból egyenlített (4–4).

A szünet után először a találkozó folyamán a szerbek átvették a vezetést, aztán Nagy Ádám szintén betalált. A folytatásban Jansik Szilárd úszott meg, és az indítást követően a szerb hálóőrt is kicselezve továbbított az üres kapuba. A vendéglátók kettős emberelőnyben egyenlítettek, aztán Petar Jakšić volt eredményes, a túloldalon ellenben Nagy Ádám lőtt a hálóba. Újabb szerb fór következett, amikor Mandić kíméletlenül a ketrecbe bombázott (8–7).

A nagyszünet után Miloš Ćuk kísérlete pattant a kapuba, Nagy Ákos kiváló góllal válaszolt, Jaksic azonban a harmadik találatával gyorsan lenyugtatta a kedélyeket. Vismeg Zsombor kipontozódott, a szerbek pedig hárommal elléptek. Ćuk újabb találatával még nehezebb helyzetbe került a magyar csapat, Vigvári Vendel lövését Milan Glusac fogta, a másik oldalon pedig Mandić ezúttal sem hibázott büntetőt, így 13–8 lett az állás.

A zárószakaszra Csoma Kristóf érkezett a kapuba, a játékrész Manhercz Krisztián góljával indult, hamarosan Vigvári Vince is faragott a hátrányból, majd Kovács Péter fórt értékesített (13–11). Viktor Rašović megnyugtatta a hazai közönséget, aztán Nagy Ádám negyedik találata után elszabadultak az indulatok. Jansik 100 másodperccel a vége előtt egyre csökkentette a különbséget. A túloldalon is jött a létszámfölény, ekkor Rašović a végletekig kivárt és a hálóba ejtett. Fekete fórból betalált, viszont már nem sikerült hosszabbításra menteni a mérkőzést (15–14).