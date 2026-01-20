Hozzávalók: A piskótához: 6 tojás, 25 dkg cukor, 20 dkg liszt, 2 evőkanál kakaó, 6 evőkanál olaj. A krémhez: 20 dkg Kinder tejcsokoládé, 20 dkg tejszín, 50 dkg mascarpone, 6 rúd Kinder Bueno. A cukorsziruphoz: 1 csésze víz, 1 evőkanál cukor, 1 tasak vaníliás cukor; a díszítéshez: 2 dl tejszín.
Elkészítése. A piskótához előbb a lisztet összevegyítjük a kakaóval – felhasználásig félretesszük. Ezután a tojásokat szétválasztjuk, a sárgájákat egy tálacskába gyűjtjük, a fehérjéket egy másik tálban kihabosítjuk, majd több részletben hozzáadva a cukrot, kemény, fényes habbá verjük. A tojássárgájákat egyenként belekeverjük a tojásfehérjehabba, hozzáadjuk az olajat, majd óvatosan beleforgatjuk a liszt-kakaó keveréket. Az így nyert piskótamasszát sütőpapírral bélelt, 24 cm átmérőjű kerek tortaformába öntjük, majd 170 Celsius-fokra melegített sütőben alsó-felső sütési fokozaton kb. 35–40 perc alatt megsütjük. Ha megsült, rácsra borítjuk, lehúzzuk róla a sütőpapírt és hagyjuk teljesen kihűlni.
Amíg a piskóta hűl, elkészítjük a krémet és a cukorszirupot. A cukorsziruphoz a vizet a cukorral és a vaníliás cukorral felforraljuk, majd teljesen lehűtjük. A krémhez kemény habbá verjük a tejszínt, és felhasználásig félretesszük. Ezután gőz fölött felolvasztjuk a tejcsokoládét, hozzáadjuk a mascarponéhoz, konyhai robottal habosra kavarjuk, végül beleforgatjuk a tejszínhabot.
A már kihűlt piskótát három egyforma lapra vágjuk. Az első lapot kerek tortaformára tesszük, meglocsoljuk cukorsziruppal, rásimítjuk a krém felét és rátördelünk 3 rúd Kinder Buenót. A második lapot a krémre illesztjük, ezt is meglocsoljuk cukorsziruppal, rákenjük a maradék krémet, rátördeljük a maradék Kinder Buenót, majd befödjük a harmadik lappal, azt is meglocsoljuk cukorsziruppal, majd hűtőbe tesszük.
A díszítéshez a tejszínt felverjük, bevonjuk vele a tortát, majd tetszés szerint díszítjük, és egy éjszakát hűtőben pihentetjük. A tortát szeletekre vágva tálaljuk.
Mennyiség: 1 adag
Elkészítési idő: 2 óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
