Elkészítése. A piskótához előbb a lisztet összevegyítjük a kakaóval – felhasználásig félretesszük. Ezután a tojásokat szétválasztjuk, a sárgájákat egy tálacskába gyűjtjük, a fehérjéket egy másik tálban kihabosítjuk, majd több részletben hozzáadva a cukrot, kemény, fényes habbá verjük. A tojássárgájákat egyenként belekeverjük a tojásfehérjehabba, hozzáadjuk az olajat, majd óvatosan beleforgatjuk a liszt-kakaó keveréket. Az így nyert piskótamasszát sütőpapírral bélelt, 24 cm átmérőjű kerek tortaformába öntjük, majd 170 Celsius-fokra melegített sütőben alsó-felső sütési fokozaton kb. 35–40 perc alatt megsütjük. Ha megsült, rácsra borítjuk, lehúzzuk róla a sütőpapírt és hagyjuk teljesen kihűlni.

Amíg a piskóta hűl, elkészítjük a krémet és a cukorszirupot. A cukorsziruphoz a vizet a cukorral és a vaníliás cukorral felforraljuk, majd teljesen lehűtjük. A krémhez kemény habbá verjük a tejszínt, és felhasználásig félretesszük. Ez­után gőz fölött felolvasztjuk a tejcsokoládét, hozzáadjuk a mascarponéhoz, konyhai robottal habosra kavarjuk, végül beleforgatjuk a tejszínhabot.

A már kihűlt piskótát három egyforma lapra vágjuk. Az első lapot kerek tortaformára tesszük, meglocsoljuk cukorsziruppal, rásimítjuk a krém felét és rátördelünk 3 rúd Kinder Buenót. A második lapot a krémre illesztjük, ezt is meglocsoljuk cukorsziruppal, rákenjük a maradék krémet, rátördeljük a maradék Kinder Buenót, majd befödjük a harmadik lappal, azt is meglocsoljuk cukorsziruppal, majd hűtőbe tesszük.

A díszítéshez a tejszínt felverjük, bevonjuk vele a tortát, majd tetszés szerint díszítjük, és egy éjszakát hűtőben pihentetjük. A tortát szeletekre vágva tálaljuk.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 2 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.