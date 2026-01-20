Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2026. január 20., kedd
  • Havas cseréptető. Fotó: Szekeres Attila
    Havas cseréptető. Fotó: Szekeres Attila
2026-01-20: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Kinder Bueno-torta)

Hozzávalók: A piskótához: 6 tojás, 25 dkg cukor, 20 dkg liszt, 2 evőkanál kakaó, 6 evőkanál olaj. A krémhez: 20 dkg Kinder tejcsokoládé, 20 dkg tejszín, 50 dkg mascarpone, 6 rúd Kinder Bueno. A cukorsziruphoz: 1 csésze víz, 1 evőkanál cukor, 1 tasak vaníliás cukor; a díszítéshez: 2 dl tejszín.
2026-01-20: Gazdakör - Incze Péter:

Ma ismét tüntetnek a gazdák Strasbourgban

Az uniós támogatások megnyirbálása és a Mercosur-egyezmény ellen tiltakoznak ma az uniós gazdák Strasbourgban. 
