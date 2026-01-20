Ma ismét tüntetnek a gazdák Strasbourgban

Az uniós támogatások megnyirbálása és a Mercosur-egyezmény ellen tiltakoznak ma az uniós gazdák Strasbourgban.
A szervezők várakozása szerint több ezer gazda és mintegy ezer traktor vonul az Európai Parlament épülete elé, hogy kifejezzék tiltakozásukat az Európai Bizottság agrárpolitikájával szemben. A termelők számára elfogadhatatlan az uniós agrártámogatások radikális csökkentése, valamint a Mercosur-megállapodás, amely súlyosan veszélyezteti az európai mezőgazdaság versenyképességét és az uniós gazdák megélhetését. A gazdaszervezetek álláspontja szerint az ilyen döntések közép- és hosszú távon ellehetetlenítik a fenntartható, családi alapokon működő mezőgazdaságot, és kiszolgáltatott helyzetbe hozhatják az európai termelőket.
A tüntetést a francia gazdaszervezetek, az FNSEA és az FDSEA, valamint az összeurópai érdekképviselet, a Copa-Cogeca szervezi. A megmozduláson magyar részről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) vesz részt, és romániai gazdák is ott lesznek.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.