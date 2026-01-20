Ma ismét tüntetnek a gazdák Strasbourgban

A szervezők várakozása szerint több ezer gazda és mintegy ezer traktor vonul az Európai Parlament épülete elé, hogy kifejezzék tiltakozásukat az Európai Bizottság agrárpolitikájával szemben. A termelők számára elfogadhatatlan az uniós agrártámogatások radikális csökkentése, valamint a Mercosur-megállapodás, amely súlyosan veszélyezteti az európai mezőgazdaság versenyképességét és az uniós gazdák megélhetését. A gazdaszervezetek álláspontja szerint az ilyen döntések közép- és hosszú távon ellehetetlenítik a fenntartható, családi alapokon működő mezőgazdaságot, és kiszolgáltatott helyzetbe hozhatják az európai termelőket.

A tüntetést a francia gazdaszervezetek, az FNSEA és az FDSEA, valamint az össz­európai érdekképviselet, a Copa-Cogeca szervezi. A megmozduláson magyar részről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) vesz részt, és romániai gazdák is ott lesznek.