Elindult a pályáztatás

A kiírás szerint a pályázatokat január 19. és március 20. között lehet feltölteni az országos ügynökség számítógépes rendszerébe, hacsak nem fogy el hamarabb a megpályázható keret. Körbetelefonáltuk a pályázatíró cégeket, hogy hány pályázatot tesznek le a megyében, eddig biztosra vehető, hogy 27 lesz, ezek a gazdák mind a burgonyatámogatásra pályáznak. Van még egy zöldséges pályázó is, aki viszont későre szánta rá magát, és nem biztos, hogy időben el fog készülni a pályázata.

Mint már tavaly jeleztük, a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) ebben az évben további intézkedéseket is meghirdet. A DR 12 – Beruházások a fiatal gazdák és az újonnan letelepedett gazdák gazdaságainak megerősítésében intézkedésnél január 30-án indítanák a pályázhatóságot 169,6 millió euróval. A DR 17-es – Beruházások a komló- és/vagy csemegeszőlő-ágazatban intézkedés február 2-án kerülne kiírásra 45 millió euróval. A DR 19-es – Nem termelő beruházások gazdaságok szintjén intézkedést (védőerdő-sávok létesítése) február 9-én indítanák 11,7 millió euróval, a DR 21-est – Befektetések az afrikai sertéspestis terjedésének megelőzésére február 13-án, itt 10 millió euró lesz pályázható. A DR 18-nál – Befektetések a virág-, gyógynövény- és fűszernövény-ter­mesztésben a kiírási időpont február 23., erre 5 millió eurót szánnak. A DR 14-es – Befektetések a kisgazdaságokban intézkedés február 27-én indulna 108 millió euróval. Itt is nagy lesz a versengés, a megyéből is sokan várják ezt a pályázati kiírást.