A 2023 augusztusában kezdődött nagyszabású munkálat során kívül-belül megújul az 1908–1909-ben emelt fő iskolaépület, és a melléképületeket is tatarozzák. A tűz- és műemlékvédelmi engedélyek megszerzésének elhúzódása miatt közel egyéves késéssel indultak, de a kivitelező menet közben behozta a lemaradást. A kivitelező cég ígérete ellenére a munka üteme a nyár folyamán lelassult, szeptemberben nem sikerült visszaköltözni a főépületbe, a tanítás továbbra is a Kanta Szakképző Központban zajlik, ahol a városháza tíz termet bérel a tanintézmény számára.

Constantinescu Herman igazgató érdeklődésünkre elmondta: a téli időszakban sem áll a munka, jelenleg a kerítés felújított vaselemeinek visszaszerelésével dolgoznak, és zajlik a régi és az új tanműhely külső szigetelése. A tornateremben, valamint a főépületben is dolgoznak, itt elkészült a termek parkettázása, és a jövendő amfiteátrumokban is felszerelték a vasazatot, amelyre a pódium kerül majd. A közelmúltban a városháza segítségével a főépület előtti parkban kivágták a veszélyesnek ítélt fákat. Az építőcég ígérete szerint az új tanévkezdésre már biztosan visszaköltözhetnek a felújított épületekbe.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a céhes városban a hároméves szakiskolai osztályok felszámolása őket és a Gábor Áron Szakképző Líceumot érinti. Eddig három szakiskolai és két szaklíceumi (román és magyar nyelvű) osztályt indítottak, azt tervezték, hogy öt líceumi osztályt indítanak majd, de a tanulói létszám csökkenése és az osztálylétszám 24-ről 27-re emelése miatt ezt nem tudják teljesíteni, ezért az új tanévben négy nappali líceumi és egy esti kilencedik osztályt fognak indítani.

Azt is megtudtuk, hogy az iskola leltára egy 66 ezer lej értékű korszerű ekével gyarapodott, és a mezőgazdasági minisztérium az általuk használt vegyszer egy részét is finanszírozta. Az intézmény tulajdonában lévő húszhektáros területen a közeljövőben tangazdaságot akarnak létesíteni.