Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Apor Péter SzaklíceumTanévkezdésre végeznek a felújítással

2026. január 20., kedd, Közélet

Habár jó ütemben halad a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola felújítása, a Regionális Operatív Program (POR) keretében megnyert három és fél millió eurós beruházás december közepéig csupán nyolcvan százalékban készült el.

  • Az Apor Péter Szakközépiskola főépülete. A szerző felvétele
    Az Apor Péter Szakközépiskola főépülete. A szerző felvétele

A 2023 augusztusában kezdődött nagyszabású munkálat során kívül-belül megújul az 1908–1909-ben emelt fő iskolaépület, és a melléképületeket is tatarozzák. A tűz- és műemlékvédelmi engedélyek megszerzésének elhúzódása miatt közel egyéves késéssel indultak, de a kivitelező menet közben behozta a lemaradást. A kivitelező cég ígérete ellenére a munka üteme a nyár folyamán lelassult, szeptemberben nem sikerült visszaköltözni a főépületbe, a tanítás továbbra is a Kanta Szakképző Központban zajlik, ahol a városháza tíz termet bérel a tanintézmény számára. 

Constantinescu Herman igazgató érdeklődésünkre elmondta: a téli időszakban sem áll a munka, jelenleg a kerítés felújított vaselemeinek visszaszerelésével dolgoznak, és zajlik a régi és az új tanműhely külső szigetelése. A tornateremben, valamint a főépületben is dolgoznak, itt elkészült a termek parkettázása, és a jövendő amfiteátrumokban is felszerelték a vasazatot, amelyre a pódium kerül majd. A közelmúltban a városháza segítségével a főépület előtti parkban kivágták a veszélyesnek ítélt fákat. Az építőcég ígérete szerint az új tanévkezdésre már biztosan visszaköltözhetnek a felújított épületekbe.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a céhes városban a hároméves szakiskolai osztályok felszámolása őket és a Gábor Áron Szakképző Líceumot érinti. Eddig három szakiskolai és két szaklíceumi (román és magyar nyelvű) osztályt indítottak, azt tervezték, hogy öt líceumi osztályt indítanak majd, de a tanulói létszám csökkenése és az osztálylétszám 24-ről 27-re emelése miatt ezt nem tudják teljesíteni, ezért az új tanévben négy nappali líceumi és egy esti kilencedik osztályt fognak indítani.

Azt is megtudtuk, hogy az iskola leltára egy 66 ezer lej értékű korszerű ekével gyarapodott, és a mezőgazdasági minisztérium az általuk használt vegyszer egy részét is finanszírozta. Az intézmény tulajdonában lévő húszhektáros területen a közeljövőben tangazdaságot akarnak létesíteni.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-20 08:00 Cikk megjelenítése: 128 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1064
szavazógép
2026-01-20: Gazdakör - Incze Péter:

Kemény viták várhatóak az unióban (Mercosur-egyezmény)

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke január 17-én, szombaton Paraguayban aláírta az EU és a Mercosur-államok közötti előzetes egyezményt, jelezve az elkötelezettséget a partnerség megerősítése iránt. A megállapodás életbelépése viszont még kérdéses, többek közt a hátralévő uniós parlamenti szavazás és a gazdák erőteljes tiltakozása miatt. 
2026-01-20: Közélet - :

Kádár Henrietta lett az Év Önkéntese

Példamutató elhivatottságával és fáradhatatlan munkájával érdemelte ki Az év önkéntese elismerést a kézdivásárhelyi Kádár Henrietta, aki 2025-ben összesen 410 órát teljesített. A mindössze 19 éves fiatal a Zöld Nap Egyesület csapatának egyik legaktívabb tagja volt, munkájával nemcsak a szervezet mindennapjait segítette, hanem számtalan gyermek és fiatal életére is jó hatást gyakorolt.
rel="noreferrer"