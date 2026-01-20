Kádár Henrietta lett az Év Önkéntese

Példamutató elhivatottságával és fáradhatatlan munkájával érdemelte ki Az év önkéntese elismerést a kézdivásárhelyi Kádár Henrietta, aki 2025-ben összesen 410 órát teljesített. A mindössze 19 éves fiatal a Zöld Nap Egyesület csapatának egyik legaktívabb tagja volt, munkájával nemcsak a szervezet mindennapjait segítette, hanem számtalan gyermek és fiatal életére is jó hatást gyakorolt.

Henrietta jelenleg az Apor Péter Szakközépiskola végzős diákja, és saját bevallása szerint szabadidejében szeret másokért tenni. Önmagát három szóval jellemzi: kitartó, lelkes és energetikus – ezek a tulajdonságok pedig az önkéntes munkája során is egyértelműen megmutatkoztak.

Az egyesülettel 2024 szeptemberében került kapcsolatba egy iskolai program révén. Bár az önkéntesség világában nem volt teljesen ismeretlen számára a terep, a program után tanára és a szervezet egyik munkatársa is bátorította arra, hogy csatlakozzék. A döntés gyorsan megszületett – és hosszú távon is meghatározónak bizonyult.

Önkéntesként elsősorban gyerekfoglalkozásokon vett részt, különböző programok lebonyolításában segédkezett, valamint aktív szerepet vállalt az ESC-önkéntesek beilleszkedésében. Emellett magyarnyelv-órákat is tartott számukra, hozzájárulva a kulturális és közösségi kapcsolatok erősítéséhez.

Komolyabb nehézségekről nem számolt be: mint mondja, ha akadályba ütköztek, a csapat mindig közösen találta meg a megoldást. Számára a legemlékezetesebb élmények a bejárós táborokhoz kötődnek, ahol a gyerekek lelkesedése és energiája minden alkalommal feltöltötte.

Az önkéntesség nemcsak élményeket, hanem fejlődést is hozott számára. Úgy érzi, sokat javult a problémamegoldó képessége, az angoltudása, valamint a csapatmunkában való részvétele. Az év önkéntese cím elnyerése különösen nagy büszkeséggel tölti el: megerősítette benne, hogy megérte az időt és energiát mások szolgálatába állítani.

A szervezet vezetősége köszönetét fejezi ki Kádár Henriettának az önzetlen és kitartó munkájáért, és bízik benne, hogy lelkesedése a jövőben is töretlen marad.

A 2025-ös év második helyezettje a kézdivásárhelyi George Fozocoș 352 órával, harmadik helyezettje pedig a kézdiszentléleki Venczel Beáta 289 órával. Dicséretben részesült a kézdivásárhelyi Nagyoláh Ádám 260 órával, a zabolai Gál Bíborka 258 órával és a kézdivásárhelyi Balogh Andrea 188 órával – tudtuk meg Ráduly Attila egyesületi elnöktől. (bartos–iochom)